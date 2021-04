Støjbergs embedsmænd skal i den varme stol, Joe Biden indfrier gammelt løfte, og danske "Druk" indtager den internationale filmscene

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Det må siges at have været en begivenhedsrig weekend.

I nat vandt den danske film "Druk" en Oscar for Bedste Internationale Film. Instruktøren bag, Thomas Vinterberg, var også som den første dansker nogensinde nomineret i kategorien for bedste instruktør, men han måtte desværre lade denne statuette gå til instruktøren af filmen "Nomadland", Chloé Zhao.

Kristeligt Dagblads anmelder gav i sin tid filmen "Druk" fire ud af seks stjerner, og avisen talte med Thomas Vinterberg om, hvordan filmen endte med at blive en hyldest til livet på en tragisk baggrund. Du kan læse eller genlæse interviewet her.

Joe Biden spiller med musklerne

Det er ikke kun kulturverdenen, der kan trække overskrifter. Lørdag indfriede USA’s præsident Joe Biden et løfte, han gav sidste år under sin valgkamp: Han har officielt anerkendt, at der skete et folkedrab på kristne armeniere under Første Verdenskrig. Tyrkiets udenrigsministerium kalder det for en ”vulgær forvrængning af historien” og fastslår, at ingen skal belære Tyrkiet om landets egen historie.

Så hvad nu? Har Joe Biden skabt et diplomatisk sår, der ikke kan heles? Dagens udgave af Kristeligt Dagblad gør status og ser på konsekvenserne.

Corona-frustration blandt skolelærere i Herning

Morgensamling kan ikke komme uden om også at starte ugen med en corona-nyhed. Frustration og udbrændthed præger offentligt ansatte i sogne, der ligger og vipper frem og tilbage på smittegrænsen. I Herning oplevede et sogn i weekenden at blive sendt først under, så igen over grænsen for nedlukning – alt sammen på kun ét døgn: Lørdag fik skolerne at vide, at de skulle åbne mandag. Det skulle de så ikke alligevel. Og dét kan mærkes: "Vi har nogle medarbejdere, der er slidt på grund af konstant omstilling," siger eksempelvis skoleleder Lone Krog til DR.

Mindre sikkert at være jøde i Frankrig?

I Frankrig er det noget helt andet end corona, der får frustrationerne til at koge. En drabssag har skabt protester i flere byer, fordi en domstol har afvist at føre sag mod en mand, som i 2017 skubbede den 65-årige jødiske kvinde Sarah Halimi ud af et vindue og dræbte hende. Drabsmanden, den 27-årige muslim Kobili Traore, råbte "Allahu Akbar" (Gud er størst), mens han skubbede hende. Retten har afvist at retsforfølge drabsmanden, da han var stærkt påvirket af hash og derfor ikke sig selv, skriver nyhedsbureauet ritzau. Jødiske grupper siger, at beslutningen har gjort det mindre sikkert at være jøde i Frankrig.

Aben går på omgang i instrukssagen

Fra protester til kritik. Der er nemlig lagt op til kritik af tidligere udlændingeminister Inger Støjbergs embedsfolk senere i dag, skriver Politiken. Instrukskommissionen vil omkring middag udgive sin seneste delberetning i undersøgelsen af sagen om unge tvangsadskilte asylpar. Ifølge Politiken vil beretningen også være en "hård omgang" for selv de embedsmænd, der forsøgte gå op imod beslutningen og få lavet forbehold, der ville have gjort ordningen lovlig. Som juraprofessor Sten Bønsing udtaler:

"Det er ikke nødvendigvis nok til at klare frisag, at man advarer mod beslutningen og forsøger at forhindre den. Selv om en minister er umulig og uden for rækkevidde, må man ikke udføre en klart ulovlig ordre."

Om kritikken kommer til at være så hård som Politiken varsler, får vi at se senere i dag omkring klokken 12.00. Kristeligt Dagblad holder øje, og du kan følge med på k.dk.

Amerikanere vil "nøjes" med halv vaccine

I USA holder man øje med vaccinationstallene, for en bekymrende tendens er begyndt at vise sig. Flere end fem millioner amerikanere er udeblevet fra deres andet vaccinestik og går altså rundt kun halvt vaccinerede, skriver The New York Times. Amerikanerne bliver væk af flere grunde, én af dem er, at de af sundhedsmyndighederne er blevet tilbudt deres andet stik fra en anden producent end den, de fik første omgang af. I Danmark har 150.000 danskere også udsigt til et "vaccinemix", skriver Berlingske. I den danske avis slår eksperterne koldt vand i blodet. For eksempel kan professor i mikrobiologi ved Københavns Universitet Ali Salanti "slet ikke se ulemper" ved at blande vacciner som Astra-Zeneca og Pfizer-Biontech.

Jeg, mig selv og mig

Hvis man vil have noget gjort ordentligt, må man gøre det selv. Og hvis man vil have en fornuftig person at tale med, må man tale med sig selv. Eller? Journalisten Daniel Lavelle fra The Guardian er under pandemien begyndt at tale højt derhjemme. Og at skændes højt. Med sig selv. Lidt urolig for om det betyder, at han er ved at miste forstanden, har han også talt med et par psykologer. De fortæller, at der faktisk er mange fordele ved at tale med sig selv – højere selvværd, bedre koncentration og bedre organisering af egne tanker. Så her er altså noget at hente. Omend det måske til tider kan være lidt kedeligt at tale for meget med én, man allerede ved, hvad tænker.

God mandag.