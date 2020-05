Stoletest afslører om midtjyder med corona skal indlægges

Region Midt har taget simpel test i brug, der kan være med til at afgøre, om corona kan udvikle sig kritisk.

Region Midtjylland har taget et nyt redskab i brug til at afgøre, om en borger med coronavirus kan blive i eget hjem eller bør indlægges.

Det er en såkaldt stoletest, hvor personen skal rejse sig fra en stol og sætte sig igen så mange gange som muligt inden for ét minut.

Sammen med en måling af iltniveauet i blodet giver det et billede af, om personen har brug for at blive indlagt.

- Det går ud på, at de patienter, hvor vi finder, det er sikkert at udføre testen, får lov til at sætte sig på en stol og rejse sig så mange gange, de kan i løbet af ét minut.

- Mens de gør det, så måler vi indholdet af ilt i blodet, puls, blodtryk og hvor hurtigt, de trækker vejret, forklarer Allan Bach.

Han er ledende overlæge for akutlægebiler og ambulancer i regionens præhospitale afdeling.

- Hvis de parametre bliver ved med at være stabile, kan ambulancebehandleren i samråd med en læge vurdere, at patienten godt kan holde til at være derhjemme.

- Alternativt kan testen være med til at sige, at det her er en patient, hvor vi mistænker vedkommende for at være i risiko for få et svært forløb, og som har behov for at blive indlagt til yderligere behandling, siger han.

De fleste, der rammes af coronavirus, slipper med milde symptomer. Men der er en mindre gruppe, som bliver hårdere ramt.

Det er denne gruppe, som testen skal hjælpe med at identificere.

Erfaringer fra Italien har fået lægerne i den midtjyske region til at indføre stoletesten.

- Vi hørte fra italienske kolleger, at de på sygehusene så patienter, der umiddelbart så ud til at have det godt og med et højt iltniveau i blodet, men som relativt hurtigt blev væsentligt dårligere.

- Deres erfaring var, at de kunne identificere de her patienter ved hjælp af en belastningstest, der minder om vores stoletest.

- Vi valgte så at flytte det ud i ambulancerne, så det sker så tæt på borgerne som muligt og så tidligt i sygdomsforløbet som muligt, siger Allan Bach.

Stoletesten gennemføres kun, når der er tvivl om, hvor svært patienten er ramt.

Børn og patienter, der er ældre end 70 eller har anden svær sygdom, vil ikke blive bedt om at gennemføre testen. De køres direkte til hospitalet.

Forskere vil nu undersøge, om den nye metode har en dokumenteret effekt.

- Vi glæder os meget til at se, hvad resultaterne viser, om denne relativt simpelt udførte test kan være med til at kvalificere beslutningen om, hvorvidt patienten skal indlægges eller ej, siger forskningsleder Ulla Væggemose.

Poul Due Jensen Fonden har bevilget 230.000 kroner til formålet.

/ritzau/