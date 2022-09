En ny terapiform, der bliver kaldt revolutionerende, går ud på, at du skal stoppe med at tænke så meget. Men det er der sådan set ikke noget nyt i

Kender du det, når den ene tanke tager den næste? Og pludselig føles det helt oplagt, at du vil blive fyret i morgen, fordi du glemte at sende en mail. Eller at ingen nogensinde vil elske dig, fordi du har en delle for meget på maven. Det er fordi, du overtænker.

Lige netop det er en ny og meget populært terapiform kaldet metakognitiv terapi et opgør med. I stedet for at snakke om og dvæle ved problemerne, skal man stoppe med at give problemerne opmærksomhed.