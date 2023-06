Stor efterspørgsel efter flåt-vaccine fører til ventelister

Der er ingen grund til at blive vaccineret mod den farlige, men meget sjældne TBE-virus som overføres til mennesker med flåter, medmindre man færdes i højrisikoområder.

Det understreger Tyra Grove Krause, faglig direktør i Statens Serum Institut.

- Man skal tage den med ro, fordi det er vigtigt, at vi har vacciner til dem, som reelt er i risiko. Og det er jo dem, som færdes uden for stier - det vil sige krat og skovområder - i højrisikoområder.

- Det er omkring Tisvilde Hegn og på Bornholm, siger hun.

Efter at Statens Serum Institut har kunnet fortælle, at antallet af TBE-tilfælde er steget en smule, er mange danskere blevet bekymret.

Og det har ført til, at vaccinerne er blevet revet væk og nu er i restordre.

Ifølge producenterne vil forsyningsvanskelighederne vare måneder endnu.

SSI forventer en ny levering i august og vil indtil da forsøge at få nogle vacciner fra andre lande, for at sikre der er vacciner nok til dem, der har mest brug for dem.

- Vi regner med, at der stadigvæk er en del vacciner ude på vaccinationsklinikker og hos de praktiserende læger, til dem der er i højeste risiko.

- Derudover har vi et nødlager, så disse personer kan få en vaccine. Men andre må nok vente, siger hun.

Også Danske Lægers Vaccinations Service, som er Danmark største udbyder af vaccinationer, har mærket den store efterspørgsel efter TBE-vacciner.

Her er det ikke længere muligt at booke tid til vaccination, fordi vaccinen er i restordre. I stedet kan man skrive sig på venteliste, så man bliver kontaktet, når det igen er muligt.

Der er i alt 69 apoteker over hele landet, der tilbyder TBE-vaccination. En del af dem melder dog udsolgt, lyder det fra Apotekerforeningen.

20-25 apoteker - de fleste i Jylland - har dog stadig TBE-vacciner på lager, dog ingen i hovedstadsområdet. Via apotekets app "apoteket" kan borgere, der har en recept på vaccinen finde det nærmeste af disse apoteker.

En vaccination mod TBE kræver minimum tre stik og koster cirka 1500 kroner.

TBE er en virussygdom, som er meget sjælden i Danmark, men kan give alvorlige infektioner i hjernen, hjernens hinder og nerverødder.

For de få, som udvikler hjernebetændelse, kan det betyde blandt andet varige neurologiske skader i form af lammelser, høretab og indlæringsvanskeligheder.

Sidste år blev der registreret fem tilfælde med TBE. I år er der endnu ikke registreret nogen.

Alligevel er mange danskere blevet bekymret og har ønsket at blive vaccineret.

SSI har indtil nu udleveret 23.847 voksendoser og 5391 børnedoser i år mod et normalt årligt forbrug på cirka 26.000 voksendoser og 3200 børnedoser.

- Vi kan se, der er en meget stor efterspørgsel på vaccinen lige nu, og vi har faktisk udleveret lige så mange vacciner nu, som vi gjorde hele sidste år, siger Tyra Grove Krause.

Personer, der færdes i risikoområder, kan henvende sig til læge eller vaccinationsklinik, som kan rekvirere en vaccine til dem, lyder det.

