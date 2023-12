Stor forskel på livsvigtig hjælp til hoftebrud

Hvert år får 7000 ældre danskere over 65 år hoftebrud.

Jo hurtigere patienten opereres og kommer ud af sengen efterfølgende, desto bedre går det dem. Og desto større overlevelsesmuligheder har de.

Men der er rundt om i landet stor forskel på, hvor hurtigt de ældre bliver opereret.

Blandt de ældste patienter dør op mod hver femte i løbet af en måned efter et hoftebrud.

Fagligt lyder målsætningen, at patienterne derfor skal opereres inden for 24 timer for at få det bedste resultat.

Ifølge den seneste årsrapport fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) sker det for cirka 70 procent af alle landets patienter over 65 år med hoftebrud.

Men der er meget store geografiske forskelle - lige fra 30 procent til langt over 90 procent.

Ortopædkirurgisk overlæge på Odense Universitetshospital, Niels Dieter Röck er formand for registeret.

- Disse patienter er ofte en gammel og svag samfundsgruppe. I gruppen over 85 dør over 18 procent af dem den første måned. Jo ældre, desto større er risikoen. siger han.

Hoftebrud skyldes typisk fald hos ældre, som i forvejen er svækkede og fejler mange andre ting.

Randers Regionshospital gav for nogle år siden området fuld fokus og er nu landets duks på området.

Her bliver knap 96 procent af samtlige patienter med hoftebrud opereret senest 24 timer efter ankomst til hospitalet.

- Typisk tager det cirka 10 timer, fra patienten kommer ind af døren, og til hun er opereret, siger cheflæge Michael Tjørnild fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Randers.

Ortopædkirurgerne opererer til kl. 23 om aftenen.

Skulle der være en patient, som de ikke har nået at operere, måske fordi vedkommende er kommet ind på hospitalet sent og ikke er fastende, bliver patienten prioriteret som nummer ét dagen efter.

Ved at få patienterne hurtigst muligt gennem systemet øger man deres overlevelse og undgår, at de bliver forvirrede, har for mange smerter og ikke ved, hvor de er.

- Det er et stort og farligt traume for en gammel person at brække et lårben. For de kommer med dårlige odds og fejler tit andre ting. Nogle er også demente og kan slet ikke tåle at være i nye omgivelser, siger han.

/ritzau/