Stor interesse for realkreditlån - højeste siden 2005

Der har været godt gang i boligmarkedet under corona, og endnu et tal vidner nu om den høje aktivitet.

Sidste år blev der ifølge tal fra Finans Danmark givet 71.752 realkreditlån til køb af bolig i hele landet. Det er det højeste i 16 år, oplyses det i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke hele året, aktiviteten har været højere end i 2020. I fjerde kvartal blev der givet færre lån end samme kvartal året før.

I næsten alle landets kommuner blev der givet flere realkreditlån end sidste år. Det gjaldt i 93 af 98 kommuner.

Det er især i det, som brancheorganisationen kalder landdistrikter, at stigningen er højest.

Det er mindre kommuner som Odsherred og Kalundborg. Et par af de store kommuner - Esbjerg og Randers - tæller dog også med.

I alt er det knap halvdelen af landets kommuner, som tælles med som landdistrikter.

Her blev der givet 20.636 realkreditlån til køb af huse og ejerlejligheder. Det er 4240 - eller 26 procent - flere end i 2020. Det er det højeste antal siden 2007.

- Den store interesse for boligkøb i landdistrikterne skyldes formentlig, at flere danskere har fået mulighed for at flytte længere væk fra byerne og tættere på naturen, da folk i langt højere grad har fået mulighed for at arbejde hjemmefra, siger viceadministrerende direktør Ane Arnth Jensen i en pressemeddelelse.

Realkreditlån til boligkøb i det, der vurderes som landdistrikter, udgjorde knap tre ud af ti af alle dem, der blev givet sidste år.

/ritzau/