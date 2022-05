En stor plan om at udbygge kapaciteten for havvind i Nordsøen vil kaste masser af job af sig, siger direktør.

Stor plan for havvind kan skabe tusindvis af arbejdspladser

Det vil skabe tusindvis af arbejdspladser, når der i fremtiden skal opsættes masser af havvindmøller i Nordsøen.

Det siger Kristian Jensen, administrerende direktør i Green Power Denmark, der varetager interesserne for den danske energisektor.

Tirsdag skriver Jyllands-Posten, at Danmark sammen med tre andre lande vil øge den mængde energi, der kan hentes ind fra vind i Nordsøen.

Sammen med Tyskland, Holland og Belgien vil Danmark tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til mindst 150 gigawatt. Det skal ske frem mod 2050.

Kristian Jensen er begejstret for ambitionerne. Både med hensyn til Danmark og de fire lande tilsammen.

- Vi er meget tilfredse med, at man har så høje ambitioner for, hvor meget Danmark skal levere, og hvor meget de fire lande tilsammen skal levere i forhold til vedvarende energi.

- Det er nødvendigt, hvis vi skal fri af fossile brændsler. Og hvis vi hurtigt skal fri af russisk olie og gas, siger Kristian Jensen.

Ifølge Jyllands-Posten kommer Danmark til at skulle levere 35 af de i alt 150 gigawatt, der er ambitionen. Det vil sige cirka en fjerdedel.

I dag er der en kapacitet på 2,3 gigawatt rundt i de danske farvande.

Kristian Jensen har en forventning om, at de fire landes ambitioner kommer til at kaste øget beskæftigelse af sig i Danmark, der med selskaber som Vestas og Ørsted er førende indenfor udvikling af grøn energi.

- Den her aftale lægger op til, at der skal investeres massivt i produktionen af mere vedvarende energi. Og der har Danmark et forspring, fordi vi har hele værdikæden fra de mindste detaljer til de store konstruktioner.

- Derfor kan aftalen betyde tusindvis af arbejdspladser indenfor de store selskaber. Men også i underskoven af små og mellemstore virksomheder, der er underleverandører til eksempelvis Vestas og Ørsted, siger Kristian Jensen.

De planlagte 150 gigawatt vil være nok til at forsyne cirka 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm.

Projektet vil kræve samlede investeringer for over 1000 milliarder kroner.

Onsdag mødes de fire lande bag projektet til et topmøde i Esbjerg.

