Stor rift om billetter til færger, busser og tog før tronskifte

Molslinjen melder om 25 procent flere bookinger på færgeoverfarten mellem Jylland og Sjælland forud for tronskiftet i hovedstaden på søndag.

Samtidig er færgeselskabets buslinje, Kombardo Expressen, tæt på at have udsolgt, oplyser kommunikationschef Jesper Maack.

- Vi er i gang med at lede efter ekstra busser, for der er stort set udsolgt over hele linjen. Særligt på hjemturene søndag aften, siger han.

Hos DSB er der også rift om billetterne mellem landsdelene forud for weekendens store begivenhed.

Så godt som alle Orange-billetter på InterCity og InterCity Lyn fra Fyn og Jylland med ankomst i København før klokken 12 på søndag er udsolgt, lød det i weekenden fra DSB.

Hos Molslinjen er antallet af biler, der skal fra Aarhus til Sjællands Odde, indtil videre 25 procent højere end samme weekend sidste år.

Jesper Maack ser et klart mønster i bookingerne.

- Folk tager afsted lørdag formiddag, og så skal de typisk retur samtidig søndag aften, når det hele er overstået.

- Vi spørger ikke folk, hvad de skal lave, men det bedste gæt er, at det handler om kronprinsens forfremmelse, siger han.

Mens der endnu er billetter at få til færgeoverfarten, arbejder Molslinjen på at indsætte ekstra kapacitet på bussiden.

DSB oplyste lørdag, at der stadig er mulighed for Orange-billetter til afrejse lørdag 13. januar.

DSB ser også på, om det er muligt at udvide kapaciteten med ekstra vognsæt for regionaltog på Sjælland og i hovedstadens S-tog, lød det lørdag fra kundechef Charlotte Saltoft Kjærulff.

Kronprins Frederik udråbes som kong Frederik X søndag klokken 15 fra balkonen på Christiansborg Slot. Det sker efter et forudgående møde i Statsrådet.

Derudover flytter de kongelige faner samme dag klokken 17 fra Christian IX's Palæ, som er dronningens residens, til kronprins Frederik og kronprinsesse Marys residens, Frederik VIII's palæ. Begge med adresse på Amalienborg.

Tivoli markerer tronskiftet med et kæmpe fyrværkeri, der begynder søndag klokken 18.

