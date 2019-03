Storbritannien kan gøre IS-krigere statsløse: Danmark kan ikke

Storbritannien har tilsyneladende gjort IS-sympatisør statsløs. Det kan Danmark ikke gøre ifølge Støjberg.

Danmark har ikke mulighed for at gøre jihadister statsløse.

Spørgsmålet er aktuelt, fordi Storbritannien tilsyneladende har frataget en 19-årig kvinde statsborgerskab, fordi hun rejste til Syrien for at blive en del af den militante bevægelse Islamisk Stat.

Nu har hun bedt om at komme tilbage, men det har briterne afvist. Hvis en lignende sag opstår i Danmark, kan vi ikke nægte at tage imod hende.

Det forklarer udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et samråd onsdag.

- Storbritannien er i en lidt anden situation, fordi de har taget forbehold i forhold til statsløsekonventionen og ikke tilsluttet sig statsretskonventionen, siger hun.

Frakendelse af britisk statsborgerskab kan normalt ikke ske efter de britiske regler, hvis det kan gøre en person statsløs, lyder det fra Storbritannien i de svar, Danmark har fået.

- Men det er muligt at gøre i situationer, hvis man har handlet på en måde, der har medført alvorlig skade på Storbritanniens vitale interesse, siger Inger Støjberg.

Det er dog en betingelse, at de britiske myndigheder har grund til at tro, at personen kan blive statsborger i et andet land.

- De er i en lidt anden situation, og man antager, at hun opnår statsborgerskab i et andet land, som tilsyneladende vil være Bangladesh, siger Inger Støjberg.

Hovedpersonen har selv fastholdt, at hun ikke har dobbelt statsborgerskab. Myndighederne i Bangladesh har sagt, at hun ikke er statsborger.

/ritzau/