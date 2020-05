Storcenter hyrer ekstra vagter og tæller kunder under genåbning

Kolding Storcenter kan som resten af landets storcentre mandag for første gang i to måneder slå dørene op.

Mandag er det blandt andet blevet storcentrenes tur til at genåbne landet over, efter at Folketingets partier valgte at tage storcentrene med i fase 2 af genåbningen.

Men mulig smittespredning skal holdes nede, og derfor kommer åbningen også til at komme med en lang række restriktioner.

Kolding Storcenter, der har over 120 forskellige butikker, er et af de centre, der mandag åbner for kunder efter at have været lukket i snart to måneder.

Det bliver blandt andet med en ordning, der gør, at storcentret hele tiden har overblik over, hvor mange der befinder sig i centret. Det fortæller Lotte Vestergaard Skou, der er centermanager i Deas, der driver Kolding Storcenter.

- Vi tæller, hvor mange kunder der kommer ind. Når vi kommer op til en vis procentdel, så har vi en sms-kode, der går rundt til alle vagterne, og så har vi mulighed for at lukke indgange og stoppe trafikken inde i centret, hvis personbelastningen bliver for stor, siger Lotte Vestergaard Skou.

Derudover skal kunderne overholde en lang række regler, der skal sikre, at storcentret overholder myndighedernes retningslinjer.

Gangarealerne er blandt andet opdelt, så kunderne holder til højre. Spritstationer er sat op rundt i centret, og loungeområder, hvor man normalt kan sidde og slappe af, er lukket.

Storcentret indsætter flere vagter end normalt, og de skal blandt andet sørge for, at der ikke opstår kø. Butikkerne er samtidig opfordret til at afholde sig fra tilbud, der kan tiltrække for mange kunder.

- Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå, men vi har gjort alt, vi kan, for at skabe en tryg oplevelse for alle.

- Det er meget tydeligt, hvilken adfærd man skal have i centret, og man skal egentlig bare have samme adfærd, som man skal have ude i samfundet, så vi forventer, det kommer til at forløbe stille og roligt, siger Lotte Vestergaard Skou.

Kolding Storcenter lægger også på sit parkeringsområde plads til et af sundhedsmyndighedernes testcentre, men det kommer ikke til at påvirke kundernes besøg i storcentret, siger centermanageren.

- Det optager noget plads, men det er vores bidrag til det danske samfund om at få testet flere. Vi har masser af parkeringspladser, og derfor har vi selvfølgelig også valgt at lægge parkeringspladser til et testcenter, siger hun.

/ritzau/