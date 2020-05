Storcentre og caféer kan åbne og elever kommer i skole

Fra på mandag åbner detailhandlen, og en uge senere følger skolernes ældste klasser og restaurationer trop.

Fra mandag 18. maj bliver der taget hul på en gradvis genåbning af restauranter og caféer, som i omkring to måneder har været lukket ned under coronakrisen.

Storcentre kan fra på mandag 11. maj slå dørene op som et led i en åbning af detailhandlen i Danmark, og eleverne i folkeskolens 6.-10. klasse kan fra 18. maj vende tilbage til deres klasser.

Det fremgår af en aftale, som Statsministeriet torsdag har udsendt, og som alle partier i Folketinget står bag.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har siden i formiddag forhandlet med lederne af de øvrige partier i Folketinget om, hvordan fase 2 i genåbningsprocessen skal se ud.

Mange partier fra ikke mindst blå blok har presset på for at få genåbnet restauranter, caféer og storcentre, da de bidrager væsentligt til samfundsøkonomien.

Mette Frederiksen har også selv lagt op til, at det skulle ske.

Efter at statsministeren 11. marts annoncerede en omfattende nedlukning af samfundet, er der drypvis sket en genåbning under fase 1.

I april blev daginstitutioner og 0.-5.-klasserne på skolerne genåbnet, og de ældste elever i gymnasierne og på erhvervsskolerne kom også tilbage.

En del partier har også ønsket at få lempet indrejseforbuddet ved de danske grænser, så for eksempel turister fra Tyskland kan få adgang til Danmark og lægge penge i danske butikker.

Da Dansk Folkeparti imidlertid ikke ønskede at få ophævet indrejseforbuddet, lykkedes det ikke at skabe et flertal uden om regeringen.

/ritzau/