Store menneskemængder vil forsinke busser i København søndag

Der vil være usædvanligt mange mennesker i den offentlige transport i København søndag i forbindelse med den store tronskiftedag.

Det forventer driftschefen hos trafikselskabet Movia, Lars Thiesson, der oplyser, at en række buslinjer har ændret i køreplanen.

Bustrafikken vil i hvert fald være påvirket fra klokken 11 søndag til klokken 18.30 - måske tidligere og måske også efter, lyder det i et skriftligt svar fra driftschefen.

- Vi anbefaler at tage afsted i god tid, have tålmodighed og vise hensyn til hinanden, opfordrer Lars Thiesson.

Man kan med fordel benytte sig af busser eller tog til at komme ind til København, men når man først er inde i byen, anbefaler Movia, at man tager metroen eller går for at komme det sidste stykke vej ind til begivenhedernes centrum ved Christiansborg Slot og Amalienborg.

- Buslinjer, der går forbi området omkring Christiansborg og Amalienborg, vil formodentlig også blive forsinket, lyder det fra Lars Thiesson.

Buslinjerne 23, 26, 2A, 31 og 37 vil køre efter en ændret plan. Movia opfordrer til, at man tjekker Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk.

Man skal nok heller ikke gøre sig de store forhåbninger om at hoppe i bilen for at transportere sig rundt i Indre By i København søndag.

Københavns Politi forventer "rigtig, rigtig mange mennesker" i byen og flere dele af Indre By i København vil være lukket for biltrafik.

Derfor opfordrer Københavns Kommunes trafikinformation til, at man gør brug af H.C. Andersens Boulevard, Bernstorffsgade, Nørre Voldgade og Øster Voldgade, hvis man skal på tværs af byen.

Det skriver kommunens profil om trafikinformation på det sociale medie X.

/ritzau/