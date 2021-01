Store muligheder for grøn eksport til USA

* USA er et meget vigtigt eksportmarked for den danske energibranche og aftog i 2019 varer fra Danmark for over syv milliarder kroner.

* Hertil kommer danske virksomheders store og voksende engagement i USA som investorer og med lokal produktion - både inden for vindenergi og andre energiteknologier.

* Med genindtræden i Paris-aftalen og med den nye investeringsplan for USA, ”Build Back Better”, er der lagt op til betydelig vækst i USA’s grønne investeringer i de kommende år.

Kilde: Branchedirektør Troels Ranis, Dansk Industri.

/ritzau/