Store partier: Enigheden med Støjberg ophører ved lovbruddet

Stort set hele DF's folketingsgruppe tager tirsdag ordet i Folketinget og afkræver de øvrige partier svar på afarter af samme spørgsmål:

Hvordan kan de finde Inger Støjberg uværdig, når flere af de samme partier har støttet den intention, der lå bag Støjbergs ulovlige handling i 2016.

- Selv om man deler den politiske intention, og man kan være politisk enig, så ophører enigheden jo der, hvor man siger, at man kan bryde lovgivningen, eller se stort de på konventioner, siger Jeppe Bruus.

Hans Kristian Skibby (DF) henviser til, at Socialdemokratiet i en betænkning i år stod bag, at de støttede intentionen i det, som Inger Støjberg gjorde, da hun krævede asylpar, hvor den ene part var mindreårig, adskilt.

Den tidligere udlændinge- og integrationsministers handling var forsætlig og ulovlig, slog Rigsretten fast i sidste uge. Det blev takseret til 60 dages ubetinget fængsel.

- Vi kan have forskellige syn på, om man skal spille inden for rammerne af lovgivningen. Og det mener vi, at man skal. Der kan så være andre, der ikke mener det, siger Jeppe Bruus.

I den betænkning, som Folketinget drøfter tirsdag om Inger Støjbergs valgbarhed, altså hendes ret til at fortsætte sit arbejde i Folketinget, skriver Venstre, at partiet er modstandere af barnebrude.

Men samtidig, understreger gruppeformand i Venstre Karsten Lauritzen, går grænsen ved ulovligheder.

- Mit parti ønsker ikke at holde hånden over nogen, som bryder loven, siger han.

Når hele Venstres folketingsgruppe støtter, at det tidligere partimedlem og tidligere udlændinge- og integrationsminister skal forlade Folketinget i denne valgperiode, så er der en enkel årsag, uddyber han.

Partiet følger blot den praksis, at en ubetinget fængselsstraf medfører, at man taber sin valgbarhed.

- Jeg forstår godt, at Dansk Folkepartis ønske om at gøre denne debat til noget andet, end det som den handler om. Jeg er ked af at måtte meddele, at det, som vi drøfter i dag, er den dom, der er kommet fra Rigsretten, siger Lauritzen.

Når man har fået en dom på 60 dages ubetinget fængsel, så kan det ikke være anderledes, end at man er uværdig til Folketinget, tilføjer han.

