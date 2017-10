Ny undersøgelse: Store skolebørn bevæger sig for lidt

Kun en fjerdedel af folkeskolens ældste elever opfylder skolereformens krav om bevægelse. Mange lærere undervurderer, hvilken effekt bevægelse har på indlæring

Det er forholdsvis let at tage 10 minutter ud af dansktimen til leg, stafet eller aktiviteter i skolegården, når børn går i folkeskolens små klasser. Men senere i skoleforløbet skal lærere og elever nå så meget fagligt, at lærerne langt oftere fravælger den fysiske aktivitet, selvom forskning peger på, at den faglige indlæring styrkes af, at den kombineres med bevægelse.

”Det er problematisk, for kravet om, at alle skoleelever skal have 45 minutters bevægelse hver dag, er det element i folkeskolereformen, der viser den tydeligste sammenhæng med læring og trivsel. Det er også det reformelement, som eleverne er gladest for, og det er tænkt som et vigtigt element i at gøre den længere skoledag varieret og motiverende for eleverne,” siger Bjørn Friis Neerfeldt, dokumentationskonsulent i organisationen Dansk Skoleidræt.

Som det gælder for flere elementer i skolereformen, er det i bevægelseskravet kun tidsforbruget, der ligger fast fra politikernes side. På den enkelte skole kan man både vælge at gribe bevægelsen an som separate 45-minutters lektioner, men den kan også indarbejdes i skolefagene som enheder af for eksempel 10 minutters varighed.

Analysefirmaet Oxford Research har i en rapport for Dansk Skoleidræt og Trygfonden undersøgt, hvordan det står til med bevægelse i skoledagen. 73 procent af skolerne i undersøgelsen svarer, at de dagligt eller 3-4 gange om ugen har bevægelsesaktiviteter i de boglige fag i indskolingen. På mellemtrinnet er andelen 56 procent, og i udskolingen har kun 27 procent af skolerne bevægelse i de boglige fag i det omfang.