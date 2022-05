Storebælt var lukket mere end en time

Torsdag aften lukkede broen for al trafik. En time senere er der igen åbent for gennemkørsel på Storebælt.

Storebæltsbroens, som torsdag aften lukkede for al biltrafik på grund af vejarbejde, har klokken 22.13 åbnet for gennemkørsel igen. Det skriver Sund og Bælt på i et opdaterende opslag på Twitter.

Broen lukkede torsdag aften omkring klokken 21.00. Brolukningen var planlagt i forvejen, oplyser Sund og Bælt. Det skete for at kunne lave en række vedligeholdelser af broen.

Arbejdet vil også påvirke trafikken de næste dage. På broens hjemmeside lyder det, at der indtil klokken 06.00 fredag morgen vil være dobbeltrettet trafik over broen. Det samme vil der være fredag i tidsrummet 21.00 til lørdag morgen klokken 06.00.

/ritzau/