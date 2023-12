Storebæltsbroen er åben for biltrafik igen

Klokken 20.05 blev broen lukket på grund af stormen Pia, der ramte Danmark torsdag.

Selv om broen igen er åben, er der stadig en del vind.

Førere af køretøjer, der let kan påvirkes af vind, opfordres til at være ekstra forsigtige på broen.

Det forbud forventes at blive ophævet klokken 08.00.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi skriver på X, at det, efter at broen er åbnet, ser, at mange skifter vognbane for at komme hurtigere frem til betalingsanlægget.

- Vær venlig at have ekstra meget tålmodighed og hold jeres baner. Personalet på stedet gør det bedste, de kan, for at få jer videre, lyder det.

Storebæltsbroen er ikke den eneste, der er påvirket af stormen.

Kronprins Frederiks Bro har siden onsdag været lukket. Den forventes først genåbnet lørdag.

Farøbroerne er også lukket og forventes genåbnet i løbet af fredag.

Desuden fremgår det af Vejdirektoratets hjemmeside, at vindfølsomme køretøjer frarådes at passere Vejlefjordbroen.

