Man kan torsdag aften ikke køre over Storebælt.

Broen ventes genåbnet klokken 03 natten til fredag, lyder det.

Omkring klokken 18.30 blev det på grund af vinden forbudt for at køre over broen med påhængskøretøjer på under 2,5 ton, og cirka halvanden time senere blev bommene altså lukket helt.

