Det forventes, at der vil opstå kø som konsekvens af lukningen af Storebæltsbroen, oplyser selskabet bag.

Storebæltsbroen lukkes for al trafik på grund af stormen

Storebæltsbroen er blevet lukket for al trafik på grund af stormen Malik. Broen forventes åbnet igen klokken 9 søndag morgen.

Det oplyser selskabet Sund og Bælt, der driver broen.

Det forventes, at der vil opstå kø, skriver selskabet videre.

Stormen har allerede haft omsiggribende konsekvenser for trafikken rundt om i landet. Særligt togtrafikken har været udsat.

DSB var således nødt til at indstille togtrafikken helt på flere lange strækninger. Først var det mellem Fredericia og Aalborg, da et træ væltede ned over skinnerne og senere også på flere af landets største broer.

Herunder Øresundsbroen, der også valgte at lukke helt for al trafik på grund af stormen, der hærger det meste af landet lørdag aften, og som formentlig vil blive ved med at gøre det i flere timer endnu.

Øresundsbroen blev lukket 18.50 lørdag aften. Den forventes genåbnet klokken 8 søndag morgen, var den seneste melding.

Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund blevet allerede spærret fredag, og det fortsætter den med at være resten af weekenden.

- Det trækker desværre ud med at kunne genåbne broen. Risikoen for forhøjet vandstand gør, at broen ikke forventes genåbnet før ved middagstid mandag, skrev Vejdirektoratet tidligere lørdag.

I de senere aftentimer har stormen blandt andet taget til i Jylland. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politikredsen fraråder derfor al unødvendig udkørsel, da der er mange meldinger om farlige situationer i forbindelse med løse genstande.

- Af hensyn til borgernes sikkerheds fraråder vi på det kraftigste, at man bevæger sig udendørs, siger politikommissær Anders Bøje Hansen.

- Det kan være forbundet med fare at gå eller køre ud, ind til stormen er drevet over.

En række andre politikredse har i løbet af lørdag aften også været ude med kraftige opfordringer til, at borgere bliver inden døre.

/ritzau/