Storkestatus: Ti unger gik på vingerne, men to omkom i gylletank

2021 blev overordnet set et godt år for storke i Danmark.

Der var storkepar i syv reder, og tilsammen blev det til ti flyvefærdige storkeunger.

Man skal tilbage til 1993 for at finde et lignende antal unger, der var klar til at gå på vingerne.

Men to af de flyvefærdige unger nåede ikke langt væk fra reden.

De omkom nemlig i en åben gylletank ikke langt fra storkereden i Smedager i Sønderjylland.

- Det er jo meningsløst, fordi det kunne være undgået. Der skal være tætte flydelag på åbne gylletanke, så storke ikke kan dratte igennem, siger storkeekspert Hans Skov, Dansk Ornitologisk Sagen (DOF).

En del af storkeungerne er mærket med gps-sendere, og derfor fandt man frem til de druknede unger i gylletanken.

De to var formentlig på jagt efter insekter i overfladen på gylletanken.

På baggrund af hændelsen vil storkegruppen i DOF og foreningen Storkene nu arbejde på at gøre gylletanke i nabolaget til storkereder mere sikre for den langbenede flyver.

- Vi vil tage en dialog med landmænd i nabolaget til storkereder, så vi sikrer, at det ikke sker igen, siger Hans Skov.

Der er ikke nødvendigvis noget at bebrejde landmændene, understreger han.

- Der er kommet kraftige regnskyl sommeren igennem, som kan have skubbet til flydelaget.

- Men vi vil arbejde for, at der bliver holdt bedre øje med de åbne gylletanke, og måske også sikre dem med net, i hvert fald i storkens ynglesæson, siger Hans Skov.

Når det er sagt, er der grund til optimisme på storkens vegne, mener han.

- Der er kommet nye par i Sønderjylland - ved Rens og Broderup - som fik unger på vingerne. Det lover godt for fremtiden med to nye par, som er så produktive, siger han.

Af gps-mærkningen kan man se, at nogle af ungerne endnu opholder sig i Danmark, mens andre er trukket mod syd og nu befinder sig i Tyskland og Belgien.

En enkelt er også nået til Rumænien.

- Vi har storke på begge trækruter, både den østgående og den vestgående. Og hvis de overlever, vil de vende tilbage og slå sig ned i hjemstavnsområdet, siger Hans Skov.

Han forudser, at bestanden af storke herhjemme kommer til at vokse de kommende år.

- Der er dynamik i bestanden herhjemme, og den vil helt sikkert gå op, og vi vil se flere storkepar i hele landet, forudser Hans Skov.

