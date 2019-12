Storkredsformand forlader Liberal Alliance for Venstre

Michael Vajhøj, formand for Liberal Alliance i Nordjylland, er skiftet til Venstre i protest mod partiet.

Formand for Liberal Alliance i Nordjyllands Storkreds og partiets hovedbestyrelse Michael Vajhøj forlader partiet for at skifte til Venstre.

Det skriver han på Facebook og siger til det lokale medie Flaskeposten.nu.

– Der er truffet nogle beslutninger internt i partiet, som jeg ikke kan se mig selv som en del af. For nogen helliger målet midlet, og der er jeg af en anden opfattelse.

- De ting, der vedrører de interne linjer i et parti, bør dog forblive interne. Det er vist det, der er mest tjenligt for de mange gode mennesker, der stadig er deri, siger han til Flaskeposten.nu.

Michael Vajhøj blev i 2013 valgt ind i byrådet i Hjørring Kommune for Konservative Folkeparti. Han skiftet dog til Liberal Alliance i 2016. Ved kommunalvalget i 2017 stillede han op for Liberal Alliance men blev ikke valgt ind.

Han vil nu søge at blive opstillet for Venstre.

– Der skal ikke herske nogle tvivl om, at jeg gerne stiller op til kommunalvalget i 2021, men det er og bliver jo Venstres medlemmer, der afgør, hvem de vil have på listen.

- Det skal jeg gøre mig fortjent til hos dem, så det må jeg ud og arbejde lidt for, siger han til lokalmediet.

Liberal Alliance blev voldsomt decimeret ved Folketingsvalget i juni. Partiet mistede ni mandater i Folketinget og blev reduceret til fire. Formanden Anders Samuelsen, der senere trak sig, og flere andre spidser i partiet blev ikke genvalgt.

Siden hen har Simon Emil Ammitzbøll-Bille forladt partiet og nedbragt dets antal af mandater til tre. Simon Emil Ammitzbøll-Bille har startet sit eget parti, Partiet Fremad.

Skeler man til meningsmålinger står Liberal Alliance i mange slet ikke til at komme over spærregrænsen, hvis der var valg i dag.

/ritzau/