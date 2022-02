Storm kan lukke Storebæltsbroen fredag og lørdag

Der er risiko for, at Storebæltsbroen lukker i tidsrummet 22 til 00 fredag og i tidsrummet 5 til 7 lørdag morgen på grund af stormen Nora, der ventes at ramme Danmark fredag.

Kommunikationschefen forklarer, at risikoen ved at køre over Storebælt, når der er kraftig blæst består i, at det kan være svært at holde sin kørebane.

- Især på vores højbro omkring pylonerne oplever vi, at der kan være et lille slip i vinden, og når man rammer vinden igen, så kan det føles, som om man bliver skubbet over i den anden kørebane, hvis det blæser rigtig meget derude.

- Det betyder selvfølgelig, at der kan opstå nogle farlige situationer, hvor man kommer til at køre ind i andre derude, eller at man kører ind i autoværnet, siger hun.

Stormen Nora ventes at ramme den sydlige del af Danmark mest. Her har DMI varslet om storm med vindstød af orkanstyrke fra fredag aften klokken 21 til klokken 3 om natten.

Allerede fredag eftermiddag forventer DMI nemlig en vindstyrke på over 15 meter i sekundet.

Når vinden er på over 15 meter i sekundet, er det ikke tilladt for vindfølsomme køretøjer at køre over broen.

Lene Gebauer Thomsen kan ikke afvise, at broen også kommer til at være lukket i andre tidsrum.

- Vi kan selvfølgelig ikke vide, før vi står i situationen, om vi lukker. Vi lukker ikke på grund af prognoser. Vi lukker, når vi ser, at den aktuelle vind kommer over 25 meter i sekundet, siger hun.

