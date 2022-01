Storm kan lukke Storebæltsbroen søndag nat og morgen

Der er risiko for, at Storebæltsbroen må lukke sent lørdag aften frem til søndag formiddag på grund af stormen Malik, der ventes at ramme Danmark lørdag eftermiddag.

- Lørdag aften er der risiko for, at Storebæltsbroen lukker på grund af storm i tidsrummet fra klokken 22.00 og frem til søndag morgen klokken 10.00, hedder det i pressemeddelelsen.

Danmarks Meteorologiske Instititut (DMI) varsler i det tidsrum vindstyrke på op til 29 meter i sekundet.

Storebæltsbroen lukker for al biltrafik ved vind af stormstyrke på 25 meter i sekundet. Det er af hensyn til trafikanternes sikkerhed.

De, der kører i vindfølsomme køretøjer, skal være opmærksomme tidligere på dagen. Lørdag eftermiddag forventer DMI vindstyrke på over 15 meter i sekundet, som vil stige i aften og nattetimerne.

Når vinden kommer over 15 meter i sekundet, forbydes vindfølsomme køretøjer at passere Storebæltsbroen.

Vindfølsomme køretøjer kan for eksempel være biler med campingvogne eller trailere, tomme lastbiler eller autocampere med en vægt under 3,5 ton.

/ritzau/