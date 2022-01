Storm lukker københavnske testtelte fra lørdag eftermiddag

Stormen Malik, der vente at ramme Danmark i weekenden, får konsekvenser for københavnernes mulighed for at blive testet for covid-19.

Copenhagen Medicials lukker fra lørdag klokken 15 og hele søndag sine test- og vaccinecentre i og omkring København. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Der er tale om teltene i Fælledparken, på Frue Plads, ved Frederiksberg Centret og i Gentofte. De sikres samtidig med beton og surring.

- Det sker af sikkerhedsmæssige årsager for de borgere, der skal testes og vaccineres, og for vores medarbejdere, siger pressechef Trine Baadsgaard i meddelelsen.

Har man bestilt til at blive vaccineret i Fælledparken, bliver tiden aflyst. I stedet kan man booke en ny i næste uge.

Stormen Malik ankommer til Danmark i weekenden og kan give vindstød af orkanstyrke i dele af landet.

Det kan give forhøjet vandstand, væltede træer og lignende. Derfor har Banedanmark reduceret antallet af tog i perioden.

Hos Danske Beredskaber har man også gjort vagtholdene klar. Det fortalte sekretariatschef Bjarne Nigaard tidligere fredag til Ritzau.

Der er 1800 brandfolk på vagt hen over weekenden. Det er det samme som i en normal weekend.

- Vores reservestyrke har fået at vide, at de nok skal have mobiltelefonen i lommen hen over weekenden, så vi kan kalde flere ind, hvis det bliver nødvendigt, siger han.

Copenhagen Medicals telte ventes at genåbne som normalt mandag morgen, hvis vejret tillader det, oplyses det.

I mellemtiden henviser selskabet til sine øvrige testcentre under tag. Det er på Amager, Frederiksberg og andre steder. Her er det sat ekstra personale ind.

Copenhagen Medical står for lyntestindsatsen i Region Hovedstaden. I Region Syddanmark varetager Carelink opgaven.

I de tre sidste regioner - Nordjylland, Midtjylland og Sjælland - driver Falck lyntestcentrene.

/ritzau/