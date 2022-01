Storm rammer lørdag eftermiddag - vandstigninger vil give bøvl

Blæsevejret fra stormen Malik ventes for alvor at ramme Danmark lørdag eftermiddag.

Det oplyser Trine Pedersen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Allerede lørdag morgen starter vi ud med at have en frisk vind til kuling, men det forventes for alvor at tage til midt på eftermiddagen omkring klokken 15-16, hvor det blæser op på den nordlige del af Vestkysten.

- I første omgang er det en hård vind til stormende kuling, men ret hurtigt først på aftenen kan vi nok godt nå fuld storm på Vestkysten med vindstød af orkanstyrke. I den øvrige del af landet er det mere en kuling til stormende kuling med vindstød af stormstyrke, siger hun lørdag morgen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kraftige blæsevejr over store dele af Danmark vil formentlig vare det meste af søndagen med.

- Det er sejlivet det her blæsevejr. Det varer i hvert fald frem til søndag sidst på natten. Og hele søndag er det egentlig stadig blæsende fra nordvest, så jeg tror først, at vi søndag aften er nede på en let til frisk vind, siger Trine Pedersen.

Det er særligt i den nordvestlige del af Jylland samt ved Fyn og Sjællands nordkyst, det vil blæse op. Men det er umiddelbart ikke blæsevejret, der vil skabe de største problemer.

Det er snarere de store mængder vand, som blæsevejret flytter rundt, lyder vurderingen.

- Jeg vil tro, at det er vandstigningerne, vi kommer til at slås med. Det er de indre fjorde som Roskilde Fjord, Isefjorden og hele kyststrækningen rundt om Nordsjælland, siger Trine Pedersen.

For eksempel er vurderingen, at vandstanden kan stige med op til 1,90 meter i Roskilde Fjord.

Fra sent lørdag aften til tidlig mandag morgen vil der være forhøjet vandstande mange steder, lyder vurderingen.

Ifølge meteorologen er det længe siden, det sidst har blæst så meget i Danmark. Derfor er hendes råd, at folk får sikret sig de sager, de måtte have stående udendørs.

/ritzau/