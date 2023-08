Stormen får DSB til at køre med færre toge

Det voldsomme vejr fortsætter med at få konsekvenser for trafikken i Danmark.

Tirsdag vil DSB køre med færre toge, fordi DMI varsler vindstød af stormstyrke.

Det skriver DSB på sin hjemmeside.

Togruten InterCityLyn+ mellem Københavns Lufthavn og Aarhus kører ikke tirsdag, ligesom InterCityLyn mellem Østerport og Odense ikke kører i myldretiden.

Myldretidstoget mellem Københavns Hovedbanegård og Helsingør kører heller ikke, ligesom regionaltoget mellem Københavns Hovedbanegård og Nivå også udgår.

Ruten mellem Næstved og Nykøbing Falster udgår ligeledes.

I S-togene i Københavnsområdet bliver hastigheden sat ned.

Også lokaltog i Region Sjælland skruer ned fra driften. Her overgår afgangene fra at gå en gang i timen i stedet for hver halve time, skriver Lokaltog i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om Lollandsbanen, Odsherredsbanen, Tølløsebanen samt Østbanen mellem Køge og Roskilde.

Mandag er eftermiddagens færgeafgange mellem Rønne og Ystad også blevet aflyst.

/ritzau/