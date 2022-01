Stormen Malik kan give vindstød af orkanstyrke i weekenden

Der er både risiko for vindstød af orkanstyrke og forhøjet vandstand flere steder, når stormen Malik kigger forbi Danmark i weekenden.

Det siger Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt fredag morgen.

Særligt blæsende bliver det i det nordlige og vestlige Danmark, men også i den østlige del af landet vil der komme tryk på vinden lørdag og søndag.

- Vi har trykket på varslingsknappen for storm. Det gælder i den nordvestlige del af landet til at starte med, men de her varslinger skal opdateres løbende, og det er muligt, at det også kommer til at gælde for andre landsdele, siger Jesper Eriksen.

Der vil være forskel på, hvornår vinden topper rundt omkring i Danmark. DMI forventer dog, at det sker i tidsrummet fra lørdag eftermiddag til tidligt søndag morgen.

- Men det varierer lidt fra landsdel til landsdel, hvornår vinden kommer til at kulminere, siger Jesper Eriksen.

I perioden kan der i den nordvestlige del af landet komme vindstød af orkanstyrke med en hastighed på 33 til 35 meter i sekundet.

Det er nok til at kunne blæse tagsten ned, knække store grene, vælte træer og spærre for tog- og vejtrafikken. Med den slags vind er der også stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik, siger meteorologen.

Ud over kraftig vind forventer Jesper Eriksen også, at DMI i løbet af weekenden kommer med et varsling for forhøjet vandstand.

- Vi er ret sikre på, at der kan komme problemer med forhøjet vandstand. Blandt andet i Vadehavet og i de indenlandske farvande. Så det skal man være opmærksom på, hvis man bor i de berørte områder, siger han.

Selv om det stadig vil være meget blæsende søndag morgen, så regner DMI med, at vinden aftager søndag.

De kommende dages blæsevejr skyldes et kraftigt østgående lavtryk, der bevæger sig ind over den mellemste del af Skandinavien.

Inden Malik kommer på besøg, kan danskerne dog se frem til en flot fredag, der begynder blæsende, men hvor det bliver solrigt i det meste af landet, samtidig med at vinden aftager i løbet af dagen.

Temperaturen hele weekenden kommer til at ligge mellem to til seks grader.

/ritzau/