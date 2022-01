Stormen Malik ruskede pollensæsonen i gang

Kraftige vindstød fra stormen Malik, der rasede over Danmark i weekenden, kickstartede årets pollensæson.

Stormen Malik, der ramte landet i weekenden, har med sine voldsomme vindstød været med til at blæse pollensæsonen i gang. Det skriver interessefællesskabet Astma-Allergi Danmark i en pressemeddelelse.

Det er hassel- og elletræer, der nu har nok pollen til, at det kan give pollenallergikere røde øjne og stoppet næse. Derfor skød Astma-Allergi Danmark officielt pollensæsonen i gang søndag.

Mathilde Kloster, der er biolog og leder af pollentællingerne ved Astma-Allergi Danmark, fortæller, at den stærke vind har sat gang i træernes rakler og påvirket frigørelsen af pollen.

- Og der må vi sige, at Malik fik blæst rakler og pollenkorn fra elletræer og hasselbuske godt og grundigt rundt og ind i vores pollenfælder, siger hun.

Søndag var pollentallet for elletræer 9, mens det for hasselbuske var 17.

Det har været en mild vinter i Danmark, hvilket er med til at skubbe pollensæsonen frem. Årets pollensæson er startet godt tre uger før sidste års sæson.

Selv om pollensæsonen er begyndt tidligt, ser det ud til, at den bliver mild for både el og hassel i forhold til sidste år. Der var pollentallene nemlig ekstremt høje. Og det følger ret godt det mønster, man kender for pollen.

- Efter en sæson med meget knald på ser vi ofte, at den efterfølgende sæson er en del mildere, da træet eller busken har brugt alt krudtet året inden, siger Mathilde Kloster.

Pollen måles i en pollenfælde, der hænger 15 meter over jorden. Fælden tømmes samme tid hver dag.

Når fælden bliver tømt, tæller man forskellige typer af pollen manuelt. Pollen bliver målt i København og i Viborg.

Der er lidt under en million danskere, der har pollenallergi, skriver Astma-Allergi Danmark.

/ritzau/