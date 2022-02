Stormen Nora på vej - Malik har væltet de svageste træer

Syddanskerne kan være hjulpet godt på vej af stormen Malik, der gjorde sit indtog i Danmark den 29. januar. Det oplyser vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Anja Bodholdt.

- Det er ikke længe siden, at stormen Malik ramte. Den har formentlig gjort et godt indhug bland de træer, der ikke stod så fast, og de ting, der ikke var tøjret godt fast, siger hun.

Syddanskerne bør dog stadig være opmærksomme på løse tagsten og løse genstande udenfor.

DMI anbefaler, at man tager sine forholdsregler og ikke begiver sig ud i stormen, der nogle steder kan have vindstød af orkanstyrke.

- Det er en god idé, hvis man tager forbehold for stormen, før den rammer omkring midnat natten til lørdag. Hvis man holder sig indendørs, fra man har spist aftensmad ved 18-19 tiden, er man på den sikre side, siger Anja Bodholdt.

Anja Bodholdt forventer, at der med stormen Nora vil følge en række restriktioner i den sydlige del af Danmark.

- Det kan være fornuftigt at holde sig for øje, om der kommer restriktioner på broer og færger i det syddanske. Selv om det ikke er noget DMI bestemmer, vurderer vi alligevel, at restriktionerne sagtens kan komme, siger hun.

Det er knap tre uger siden, at stormen Malik ramte Danmark, men på flere punkter kommer Nora til at adskille sig fra Malik.

- Nora vil kun ramme den sydlige del af landet, og stormen vil ikke være så langvarig som Malik, siger Anja Bodholdt.

DMI anslår, at stormen kommer til at vare omkring seks timer.

Stormen forventes at ramme den sydlige del af Danmark. Det gælder områder som Vadehavet, Syd- og Sønderjylland, Als, Sydfyn, Lolland-Falster, Sydsjælland og Bornholm.

/ritzau/