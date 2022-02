Stormen Nora rammer Danmark fra fredag til lørdag

Det er ikke mere end nogle få uger siden, at stormen Malik ramte Danmark.

Nu er en ny storm på vej ind mod Danmark. Den har fået navnet Nora.

Det varsler Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, torsdag i en pressemeddelelse.

Ifølge DMI vil Nora ankomme til landet fredag. Fra fredag aften og til lørdag morgen vil stormen betyde risiko for vindstød af orkanstyrke over hele landet.

Vindstød af orkanstyrke kan medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, samt at træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger.

- Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik, skriver DMI.

Til Ekstra Bladet fortæller Frank Nielsen, vagthavende meteorolog hos DMI, at Nora bliver kraftigere end stormen Malik, der ramte Danmark i slutningen af januar.

Til gengæld vil Nora kun vare i omkring seks timer, siger Frank Nielsen.

Meteorologen anbefaler, at man på grund af stormen holder sig inden døre natten mellem fredag og lørdag.

Derudover anbefaler han, at man er særligt opmærksom, hvis man skal ud i trafikken i løbet af weekenden.

Allerede torsdag blæser det godt rundt om i Danmark. På grund af den kraftige vind er flere færgeafgange blevet aflyst torsdag morgen.

Fra onsdag aften til og med torsdag morgen klokken 08.00 har det også været forbudt for vindfølsomme køretøjer at krydse Storebæltsbroen.

Hen over Øresundsbroen fraråder man torsdag morgen kørsel med vindfølsomme køretøjer.

/ritzau/