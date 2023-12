Stormen Pia kan have rodet rundt i den forventede juletrafik

De seneste dages blæst og storm kan øge presset på juletrafikken lillejuleaftensdag.

Det fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Martin Rytoft.

- Vi er lidt spændte på, om stormen Pia har rodet rundt i tingene. Vi forventer at få en travl dag, primært mellem klokken 11.00 og 14.00, hvor mange begiver sig ud på vejene.

- Det kan godt være, at flere har ventet med at køre til lørdag, så der kommer ekstra pres på. Det betyder stor risiko for tæt trafik, kødannelser og deraf forlænget rejsetid, hvis man skal på tværs af landet, lyder det.

Forventningen er, at mange bilister bevæger sig fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland.

Det vil især sige Vestmotorvejen over Storebæltsbroen og Fynske Motorvej, og så fordeler trafikken sig ved Kolding i retning mod enten Aarhus eller ned mod grænsen.

- Vi opfordrer til at køre i god tid, holde ekstra afstand og køre efter forholdene. Fredag så vi, at flere uheld spærrede motorvejen, ligesom Storebæltsbroen også var spærret ad flere omgange. Det gav virkelig lang kø for dem, der skulle den vej.

- Så længe, at der ikke sker uheld eller uforudsete hændelser, vil der være få forsinkelser. Men kør alligevel i god tid, lyder opfordringen.

Hvis man kan vente med at køre til lørdag eftermiddag eller tidlig aften, vil det være en klar fordel, lyder det fra Martin Rytoft.

Når pakkerne er åbnet, risalamanden er spist, og det er tid til at vende snuden enten hjemad eller til julefrokost, vil trafikken hovedsageligt ramme anden juledag, viser Vejdirektoratets prognose.

Trafikken vil toppe i tidsrummet klokken 11.00 til 15.00.

- Trafikken bevæger sig denne dag i begge retninger på tværs af landet mellem Jylland og Hovedstadsområdet. Vi anbefaler, at man så vidt muligt kører uden for det nævnte tidsrum, skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

