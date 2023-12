Pia kan lamme juletrafikken: ”Vi varsler storm med alt, hvad storm indebærer”

Godmorgen

Vi starter med historien om, at omkring 20 til 30 procent af befolkningen for tiden er syge med luftvejsinfektioner.

Det kan være i form af kighoste eller kold lungebetændelse, men også forekomsten af coronavirus er steget betydeligt på det seneste. Det kan ifølge Allan Randrup Thomsen, virolog ved Københavns Universitet, skyldes de seneste års coronanedlukninger.

"Luftvejsinfektioner kommer typisk med et antal års mellemrum og har ikke noget tilfælles, udover at de smitter samme organ. Men i og med at vi har haft nedlukning, har vi stoppet de andre sygdommes cyklus, og nu er de muligvis blevet synkroniseret. Vi har den perfekte storm af alle de her infektioner på samme tid," siger Allan Randrup Thomsen.

Amerikanske soldater i Danmark skal retsforfølges i USA

Tirsdag den 19. december offentliggjorde regeringen på et pressemøde, at Danmark har indgået en forsvarsaftale med USA. Den indebærer blandt andet, at amerikanske soldater kan blive udstationeret på flyvestationerne i Karup, Skrydstrup og Aalborg.

Men denne del af aftalen vækker bekymring blandt visse politiske partier, skriver DR. For hvis en amerikansk soldat begår kriminalitet i Danmark, bliver det amerikanske myndigheder, der skal retsforfølge vedkommende – ikke de danske.

“Hvis en dansk kvinde bliver voldtaget, og den hovedmistænkte er amerikaner, så bliver det ikke danske myndigheder, der skal efterforske det. Det skal så være amerikanske myndigheder efter amerikansk lovgivning. Det er helt uhørt,” siger Enhedslistens Trine Pertou Mach til DR.

Stormen Pia kan lamme trafikken op til jul

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har udsendt et varsel om storm torsdag aften . Det skriver Ritzau.

Stormen, der er blevet navngivet Pia, forventes i særlig grad at ramme de nordvestlige kyster men vil kunne mærkes i det meste af landet. Det kan ifølge vagtchef ved DMI Jens Lindskjold komme til at påvirke trafikken op mod jul.

“Vi varsler storm med alt, hvad storm indebærer. Det er restriktioner på broerne, problemer med færgetrafikken, væltede træer og spærrede veje,” siger han til Ritzau.

Blæsevejret vil først ramme omkring klokken 17 torsdag i Vestjylland. Et par timer senere vil det trænge længere ind over landet og ramme Vest- og Nordsjælland.

Tysk delstat får tilladelse til ophængning af kors

I 2018 i den bayerske by München hængte delstatens ministerpræsident, Markus Söder, et kors op i statsministeriets indgangsparti .

Det fremkaldte kritik, da den tyske stat ifølge forfatningen skal være religionsneutral. Men nu har den tyske Forbundsforvaltningsdomstol afgjort, at Markus Söder ikke gjorde noget forkert ved at ophænge korset.

Retten lagde vægt på, at korset kan opfattes som et kulturelt og historisk symbol og dermed ikke udelukkende er et udtryk for den kristne tro.

At tænke på Gud kan gøre dig mere risikovillig

"Den teoretiske forbindelse mellem en tro på Gud og risikovillighed har eksisteret i et stykke tid, men de metoder, tidligere undersøgelser brugte til at teste dette, er ikke de stærkeste," siger Cindel White, hovedforfatter til et nyt studie om emnet, til Science Daily.

Forsøgspersonerne blev bedt om at beskrive risikofyldte handlinger – såsom at bestige et bjerg eller at forfølge en ny karrieredrøm – og blev derefter bedt om enten at tænke på Gud eller ikke at gøre det, inden de så skulle oplyse, om de havde tænkt sig at forfølge disse risikofyldte handlinger. Forsøget viste, at personer er mere risikovillige, hvis de havde tænkt på Gud inden.

"Resultatet understøtter argumentet om, at overbevisninger om Gud bruges til at være mere tryg i at forfølge en risiko. Det giver mening, at religiøse overbevisninger hjælper mennesker med at håndtere usikkerhed og frygt i dagligdagen,” siger Cindel White.