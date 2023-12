Stormen Pia lavede ravage: Væltede træer, lukkede broer og stigende vandstande

Stormen Pia tog til i løbet af eftermiddagen i går, og det førte til trafikale problemer og udfordringer med stigende vandstande.

Væltede træer på vejene var et udbredt problem i meget af landet. Ifølge Ritzau omkom en 81-årig mand på Hovedvejen syd for Tappernøje, da en modkørende bilist forsøgte at undvige et træ. Storebæltsbroen måtte lukke klokken 20:05 på grund af stormvejret, men er nu åbnet igen. Det betyder et øget trafikalt pres i dag, da det samtidig er en af de travleste dage for broen på grund af juletrafikken.

“Vær venlig at have ekstra meget tålmodighed og hold jeres baner. Personalet på stedet gør det bedste de kan for at få Jer videre,” skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Stormen vil især sætte sit præg på togtrafikken og vanstanden i dag. Det anbefales, at man orienterer sig i den løbende opdaterede køreplan for DSB. De forhøjede vande vil især ramme i Vadehavet, Limfjorden, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund, ifølge DMI.

Tjekkiet erklærer national sørgedag efter masseskyderi

Efter et masseskyderi på et universitet i Prag i går erklæres den kommende lørdag som national sørgedag i Tjekkiet. Det skriver Ritzau.

Under skyderiet blev 14 personer ifølge politiet dræbt. Derudover blev 25 personer såret, hvoraf 10 personer er alvorligt såret. Den formodede gerningsmand var en 24-årig studerende på Karlsuniversitetet, hvor skyderiet fandt sted, melder politiet. Den 24-årige mand er efterfølgende blevet fundet død.

Halvdelen af ukrainske flygtninge vil blive i Danmark

Næsten halvdelen af de tilbageværende 32.000 ukrainske flygtninge i Danmark planlægger at blive, selvom krigen i deres hjemland slutter. Det viser en undersøgelse, Københavns Universitet har foretaget, skriver Politiken.

Kort efter at Rusland 24. februar sidste år invaderede Ukraine, vedtog et bredt flertal i Folketinget en særlov, der sikrede ukrainske flygtninge en række privilegier. Blandt andet fik de mulighed for med det samme at begynde på en uddannelse og komme i arbejde.

Konservative: Alle elever skal lære om kristendom i folkeskolen

Flere partier er enige med De Konservative, som foreslår, at muligheden for at blive fritaget for kristendomsundervisningen skal afskaffes.

"Ligesom man ikke kan blive fritaget for historieundervisningen, skal man heller ikke kunne fritages for kristendomsundervisning. Det er et misforstået hensyn, og jeg tror, det er en reminiscens fra før 1975, hvor faget var forkyndende," siger formanden for Det Konservative Folkeparti Søren Pape til Kristeligt Dagblad.

Kirke laver julegaver til kirkegængere juleaften

I Messiaskirken i Charlottenlund nord for København laves der små gaver, der deles ud til de mennesker, der besøger kirken til julegudstjeneste. Det har været en fast tradition de seneste fem år.

Menigheden har været utrolig flittig og pakket de små gaver, så de er klar til juleaften. Foto: Messiaskirken. Foto: Messiaskirken

"De første fire år lavede de små porcelænshjerter, duer, engle og stjerner. I år har de lavet 900 små duer i træ. De skal være et symbol på Helligånden eller måske en fredsdue, som vi vist nok alle kan se, at verden har brug for," skriver kirketjener Leif Hygild til Kristeligt Dagblad.

Gaverne er blevet lavet ved sammenkomsterne efter onsdagsandagter, hvor menigheden har været utrolig flittig og pakket de små gaver, så de er klar til juleaften.

Dette er årets sidste udgave af Morgensamling. Nyhedsbrevet vil blive udsendt igen fra den 2. januar. Kristeligt Dagblad ønsker alle læserne en god jul og et godt nytår.