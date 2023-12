Stormen Pia påvirker togtrafik på tværs af Danmark

Torsdag eftermiddag rammer stormen Pia Danmark fra Vest. Flere strækninger kommer til at lukke helt, mens der på andre kommer til at køre færre tog. Se dem her.

Her indstilles trafikken indtil fredag morgen klokken 4.30:

Tinglev-Sønderborg: Trafikken indstilles fra kl. 19:00Esbjerg-Lunderskov: Trafikken indstilles fra kl. 17:00Esbjerg-Tønder: Trafikken indstilles fra kl. 17:00Esbjerg-Skjern: Trafikken indstilles fra kl. 17:00Skjern-Holstebro: Trafikken indstilles fra kl. 17:00Struer-Skjern: Trafikken indstilles fra kl. 17:00Struer-Herning: Trafikken indstilles fra kl. 17:00Struer-Thisted: Trafikken indstilles fra kl. 17:00Herning-Skjern: Trafikken indstilles fra kl. 17:00Holbæk-Kalundborg: Trafikken indstilles fra kl. 19:00

Her reduceres trafikken:

Odense-Svendborg: Timedrift fra kl. 19:00Aarhus-Aalborg: Timedrift fra kl. 19:00Aalborg-Hjørring: Timedrift fra kl. 19:00Vojens-Padborg: Timedrift fra kl. 19:00Herning-Aarhus: Timedrift fra kl. 19:00Skjern-Aarhus: Timedrift fra kl. 19:00Vejle-Herning: Timedrift fra kl. 19:00Fredericia-Lunderskov: Timedrift fra kl. 19:00Næstved-Nykøbing Falster: Timedrift fra kl. 19:00Roskilde-Holbæk: Timedrift fra kl. 19:00Nivå-Helsingør: ½ timedrift fra kl. 19:00

Kilde: Banedanmark

/ritzau/