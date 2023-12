Stormen Pia rammer i dag: Vil påvirke trafikken flere steder

Godmorgen. Vi starter ved stormen Pia, der vil begynde at tage til i løbet af eftermiddagen og aftenen, og det vil påvirke mange dele af trafikken.

Flere togstrækninger, især dem der kører mod den jyske vestkyst, vil blive sat i bero i længere eller kortere tid i dag og i morgen. Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund er lukket, og Storebæltsbroen og Øresundbroen lukker for al trafik, hvis middelvinden overstiger 25 meter i sekundet. Flere færgeafgange vil blive aflyst, og endelig vil der være formentlig forsinkelser i Københavns Lufthavn på grund af alternative landingsruter.

Derudover varsler Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) også, at vandstanden vil stige betydeligt i visse områder.

Katolske hjælpeorganisationer kritisere migrationsaftale

I går indgik EU-landene en ny historiske migrationsaftale. Den indebærer blandt andet udformninger af mere ensartede regler for identifikation af migranter og flygtning og mere effektive tilbagesendelsesprocedurer.

Men den internationale NGO Caritas Europa, der er en europæisk sammenslutning af katolske hjælpeorganisationer, er ikke tilfredse med den nye aftale.

Migranter venter på at blive ført til asylcenter efter at have afmønstret et skib ved den spanske ferieø Tenerife. Håbet med EU's nye asyl- og migrationspagt er at sikre effektiv tilbagesendelse af migranter, der ikke har ret til at blive i medlemslandene. Foto: Desiree Martin/AFP/Ritzau Scanpix.

“Pagten løser ikke EU's problemer på området. Tværtimod indskrænker det adgangen og retten til asyl for dem, der har brug for det,” siger generalsekretær Maria Nyman om aftalen til DR.

Organisationen er også bekymret for en del af aftalen, hvori det fremgår, at medlemstaterne kan vælge, om de vil modtage asylansøgere eller støtte finansielt.

“Det er beklageligt, at man har lavet et menukort, hvor medlemslandene kan vælge, hvor solidariske de vil være, eller om de bare vil købe sig ud af det. Det hjælper ikke på det pres, som er på de medlemslande, der er ved EU's ydre grænser,” siger Maria Nyman

Ung kvinde fængslet i terrorsag

I går aftes blev en kvinde på 20 år varetægtsfængslet af Retten på Frederiksberg i en sag om forberedelse af et terrorangreb. Det skriver Ritzau. I alt er syv mennesker nu blevet fængslet i sagen.

PET har udtalt, at man ved indgrebet mener at have stoppet en potentiel terrorhandling. Myndighederne har også sagt, at der er tråde til bandemiljøet og har nævnt den forbudte bande Loyal To Familia.

Hvad prædiker præsterne om juleaften?

På søndag er det juleaften, og det betyder, at sognepræsterne rundt omkring i landet er ved at gøre klar til den store juleprædiken. Men hvad skal juleprædikenerne handle om? Det har Kristeligt Dagblad spurgt en række præster om.

“Jeg vil (...) trække frem, at min tro er forbundet med en Gud, der går langt over min fatteevne og har en dybde og en højde, jeg aldrig kommer til at nå. Det kommer frem i teksten fra Johannesevangeliet juledag, hvor der blandt andet står, at ordet, som alt er blevet til ved, 'blev kød',” siger Henrik Højlund, valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke, om sin egen juleprædiken.

Gammel kilde med helligt vand graves frem igen

I mange år har en — angiveligt magisk — vandkilde i Fredericia været groet til, men nu skal den graves frem igen. Det skriver Fredericia Dagblad.

Skt. Folkvards Kilde, som vandkilden hedder, var tilbage i 1600-tallet et rejsemål for pilgrimme, der mente, at kilden havde helende kræfter. Og det er måske også en del af begrundelsen for, hvorfor naturvejleder Bjarne Christensen, har taget initiativ til at gøre kilden tilgængelig igen.

“Jeg ville i hvert fald ikke være nervøs for at drikke vandet. Måske jeg så slipper af med alle mine skavanker og lever sundt, indtil jeg er hundrede år,” siger Bjarne Christensen til Fredericia Dagblad.