Stormen Pia kan lamme trafikken op til jul

Lige op til jul får Danmark en ny gæst. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har udsendt en varsel om storm torsdag aften og givet den navnet Pia.

Stormen, der særligt ser ud til at ramme de nordvestlige kyster, ventes at have vindstød af orkanstyrke.

Det er helt generelt i de kystnære områder, man virkelig vil kunne mærke, vinden tage fat. Men også inde over land vil Pia gøre sig bemærket.

Og stormen lader sig ikke kun mærke i luften, men kan få vidtrækkende konsekvenser for blandt andet juletrafikken landet over.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi varsler storm med alt, hvad storm indebærer. Det er restriktioner på broerne, problemer med færgetrafikken, væltede træer og spærrede veje, siger vagtchef ved DMI Jens Lindskjold om de mulige konsekvenser, der følger med stormen Pia.

Blæsevejret vil først ramme omkring klokken 17 torsdag i Vestjylland. Et par timer senere vil det trænge længere ind over landet og ramme Vest- og Nordsjælland.

Det bliver ved ud på natten fredag, hvorefter det vil stilne af.

- Det betyder ikke, at det bliver vindstille. Det er blæsende efter stormvejret, bare ikke lige så meget, siger Jens Lindskjold.

Det voldsomme vejr og den kraftige vind vil give forhøjet vandstand flere steder i landet - dog med lidt forsinkelse efter stormen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det ventes, at vandstanden vil stige 250 til 350 centimeter over daglig vande fredag morgen. Centrale dele af Vestkysten, Limfjorden samt i Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund, Isefjorden og Roskilde Fjord vil også blive ramt af højere vande.

- Det er en forhøjet vandstand i en kategori, som vi ikke ser hvert år, siger vagtchefen og pointerer, at DMI vil komme med mere information om den høje vandstand rundt i landet onsdag, da det først for alvor vil toppe fredag.

Allerede tirsdag middag varslede DMI forhøjet vandstand flere steder i landet og opfordret borgere i kystnære egne til at orientere sig om, hvor man kan hente sandsække.

Blandt andet i Lejre Kommune er man tirsdag begyndt at uddele sandsække til borgerne, så de kan sikre deres huse mod oversvømmelse i dagene op til jul.

/ritzau/