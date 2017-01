Klimarådgiver efter stormflod: Vi er heldige, at vi bor i Danmark

Oversvømmelser i Danmark og Congo har meget til fælles som naturfænomen, men mulighederne for at håndtere situationen er vidt forskellige, skriver Folkekirkens Nødhjælps klimarådgiver

Jeg er glad for, at jeg bor i Danmark. Det er der mange grunde til, men i disse dage tænker jeg mest på vores beredskabskorps. Oversvømmelserne i det sydlige Danmark har skabt store problemer, men tænk, hvad der ville være sket, hvis ikke der var bygget diger af sandsække, hvis ikke der var pumper til at pumpe vand væk med, og hvis ikke der var medier og myndigheder, der løbende fortalte om, hvor vandet vil stige og hvad vi kan og bør gøre. Vi er heldige!



I Congo var der oversvømmelse for nogle uger siden. Da Kalumu-floden gik over sine bredder, var der ikke noget, der kunde standse vandmasserne. 10.000 mennesker blev hjemløse og halvtreds personer døde. Vandet steg godt to meter over dagligt vande, og vandet kom hurtigt på grund af kraftigt regn. Men skaderne havde stadigvæk kunnet begrænses, hvis der havde været et godt beredskabskorps, fungerende udstyr og ressourcer og ikke mindst god information til lokalbefolkningen.

Manglende forberedelse er et voksende problem i mange ulande. Forskere peger på, at klimaforandringerne vil medføre både stigende havvand og kraftigere uvejr. Det vil sige, at risikoen for oversvømmelser vil stige i de kommende årtier. Om det bliver et problem eller ej afhænger af, hvor godt vi forbereder os. I Danmark skal vi måske overveje at bygge faste diger og forbedre mulighederne for at lede vandet væk. Vi har teknologien, pengene og politiske ledere, der ser behovet for handling.



I mange ulande ser fremtiden ikke lige så positiv ud. Selv om de teknologier og løsninger, vi tager som en selvfølge i Danmark, også kan bruges i fattige lande, indebærer de store investeringer. I fattige lande er så store investeringer svære at finde og prioritere. Der er mange vigtige opgaver i ulandene, og de offentlige budgetter skal også bruges på skoler, hospitaler og infrastruktur for at hjælpe landene til at skabe vækst og udvikling.

Men hvad sker der, hvis oversvømmelserne bliver ved med at komme, og fattige mennesker ikke har mulighed for at tilpasse sig? Hvis det var min stue, der blev ved med at blive fyldt med vand, ville jeg kigge efter et nyt sted at bo. Det er der også mange mennesker i ulandene, der gør. Allerede i dag flytter mennesker på grund af klimarelaterede katastrofer og konflikter. Nogle tager til byerne, andre flytter til nabolande, og nogle tager helt til EU eller andre rige steder.



Oversvømmelser i Danmark og Congo har meget til fælles som naturfænomen, men mulighederne for at håndtere situationen er vidt forskellige. Hvordan klimaforandringerne vil påvirke vores fremtid afhænger af, hvor gode vi, som globalt fællesskab, er til at forberede os. Hvis vi i både rige og fattige lande kan lære at leve med truende oversvømmelser, hedebølger og tørke, så kan vi sikre os en lys fremtid uden klimarelateret migration og klimarelaterede konflikter.