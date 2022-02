To stormlavtryk rusker op i resten af vinterferien

På ganske få dage vil to stormlavtryk passere landet - og de vil sørge for, at dele af uge 7, hvor mange holder vinterferie, bliver præget af anselige mængder regn og en heftig blæst.

Det fortæller vagthavende hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anja Bodholt.

- Resten af vinterferien ser til tider temmelig våd ud, og efterhånden som dagene går, bliver det også ret blæsende, siger hun.

Først skal et lavtryk sent onsdag passere nord om Danmark. Det kan i den sydlige del af landet give op til hård eller stormende kuling og kraftige vindstød.

Artiklen fortsætter under annoncen

I resten af landet giver det frisk vind til kuling.

- Og allerede fredag er den gal igen, siger Anja Bodholt.

- Der har vi endnu et lavtryk, der skal passere, og det ser ud som om, at der lige bliver skruet en anelse op for vinden. Der kommer vi op på hård vind til hård kuling, og igen står den sydlige del af landet for skud med stormende kuling og vindstød af stormstyrke.

Som prognoserne ser ud aktuelt, bliver der ikke tale om "decideret storm".

Endnu er der dog en vis usikkerhed, og storm kan ikke udelukkes, fortæller Anja Bodholt.

Det skyldes blandt andet, at det ikke vides præcist, hvilken bane lavtrykkene tager.

Storm defineres ved, at middelvindhastigheden overskrider 24,5 meter i sekundet i et varslingsområde.

Men de to vejrsystemer bringer ikke kun blæst.

De bringer også ret store mængder regn.

I Sønderjylland, hvor der ventes mest regn, kan der komme mellem 30 og 50 millimeter fra onsdag morgen og frem til søndag eftermiddag ifølge DMI.

- Der kommer flere våde døgn. Det gælder både fredagsdøgnet og natten til torsdag, siger Anja Bodholt.

Klimanormalen fra 1991 til 2020 for februar var 50,3 millimeter regn i løbet af måneden.

Dermed kan en hel måneds nedbør muligvis falde frem mod søndag i nogle områder.

Februar er dog også normalt årets tørreste måned.

/ritzau/