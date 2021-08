Stormløb mod Kabul skærer i hjertet på danske veteraner

Talibans lynoffensiv mod Afghanistans hovedstad og de vestlige landes hastige exit skærer i hjertet på danske veteraner.

Sådan lyder meldingen fra to veteranorganisationer på dagen, hvor den militante islamistiske bevægelse står på spring til at indtage hovedstaden.

- Det er utroligt så lidt, vi har fået ud af 20 års indsats. De resultater, vi har opnået, er helt forsvundet, og vi er tilbage ved start, siger Claus Stenberg.

Han er talsmand for Veteranalliancen, der består af soldater, som har været udsendt til missioner i blandt andet Balkan, Irak, Afrika og Afghanistan.

- Overordnet set er det meget svært at pege på nogle positive resultater, som vi har fået for de milliarder af kroner og de tabte menneskeliv, det har kostet, siger Claus Stenberg.

Noget af det, der set med talsmandens øjne er gået galt, er en manglende overordnet mål for indsatsen.

- Der er mange ting, der er gået galt. Men der har blandt andet manglet et formål med missionen. Målet er hele tiden blevet flyttet.

- Først var målet at bekæmpe terrororganisationen al-Qaeda. Så blev det at bygge skoler og brønde. Og til sidst gik missionen ud på at træne de afghanske styrker til selv at varetage sikkerheden.

- I dag kan vi se, at det har vi ikke fået meget ud af, siger Claus Stenberg.

Niels Hartvig Andersen er landsformand for Danmarks Veteraner og har selv været udsendt til Afghanistan.

Han fortæller, at han "med blødende hjerte" har fulgt udviklingen i Afghanistan.

Der har efter formandens mening manglet en klar plan for genopbygningen af det afghanske civilsamfund.

- En ting er, at soldater kan skabe fred og sikkerhed. Men hvad er så opgaven derefter? Der har vi ikke været gode nok til at lave en plan for opbygning af civilsamfundet, siger Niels Hartvig Andersen.

44 danske soldater er omkommet i Afghanistan - herunder 37 i direkte kamphandlinger.

Deres død har ikke været forgæves, mener veteranformanden.

- Der er ikke nogen soldater, der er døde forgæves. For jeg tror og håber på, at der et eller andet sted er sået et frø hos afghanerne om ligestilling og demokrati og vores værdier.

Han opfordrer politikerne på Christiansborg til at nedsætte en kommission, som kan undersøge nærmere, hvad der gik galt i forbindelse med indsatsen i landet.

/ritzau/