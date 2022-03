Stort fald i tilfælde af kighoste under coronapandemien

Kighoste er næsten forsvundet under coronapandemien. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

I 2021 blev blot 80 danskere ramt af kighoste. Det skete, efter at Danmark i både 2019 og 2020 blev ramt af en langvarig og landsdækkende kighoste-epidemi.

Afdelingslæge ved SSI Peter Henrik Andersen mener, at håndteringen af coronapandemien kan være årsag til, at så få danskere blev ramt af kighoste i 2021.

- Det lave antal tilfælde skyldes med stor sandsynlighed coronarestriktionerne, der har haft en positiv effekt på antallet af luftvejsinfektioner generelt, skriver han i en pressemeddelelse.

Da Danmark i 2019-2020 var ramt af kighoste-epidemi, blev der i 2019 registreret 3.691 tilfælde af kighoste. I 2020 blev der registreret 2.390 tilfælde.

Danmark rammes typisk af en kighoste-epidemi med tre til fem års mellemrum.

Ifølge Peter Henrik Andersen vil der gå nogle år, før vi igen kommer til at se en kighoste-epidemi i Danmark.

- En øget immunitet i befolkningen efter kighoste-epidemien 2019-20 har sandsynligvis lagt en dæmper på smitten med kighoste i nogle år frem. Præcis som vi så det efter den mindre kighoste-epidemi i 2016, siger han.

I efteråret 2019 indførte myndighederne et tilbud om gratis kighoste-vaccination til gravide i 2. og 3. trimester. Tilbuddet gælder indtil videre til udgangen af marts 2022.

Det gjorde man ifølge Peter Henrik Andersen for at beskytte nyfødte mod kighoste, indtil spædbørnene selv kan modtage deres første vaccination, når de fylder tre måneder.

Kighoste er kendt som en børnesygdom, men den kan både ramme voksne og børn. Særligt hos ikke-vaccinerede spædbørn kan kighoste have et alvorligt og i værste fald livstruende forløb.

Kighoste kendes ved hyppige hosteanfald med hostestød, der tømmer lungerne for luft. Derfor trækker en kighosteramt hurtigt og dybt luft ind for at få vejret. Det fremkalder den hivende og kigende lyd, som sygdommen er opkaldt efter.

Sygdommen kan give komplikationer som bronkitis, lungebetændelse og mellemørebetændelse.

