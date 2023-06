Stort flertal aftaler massiv forøgelse af Ukrainefonden

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om at øge støtten til Ukraine, så der samlet afsættes for 21,9 milliarder kroner til Ukrainefonden over de næste fem år.

Aftalen mellem de ti partier viser ifølge fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at Folketinget "løfter i flok", når det gælder Ukraine.

- Jeg er stolt over, at Danmark også fremover kommer til at være en markant bidragsyder. Ukraine er fortsat dybt afhængig af militær støtte, siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Hvis milliardbeløbet på 21,9 milliarder kroner lyder bekendt, kan det være fordi, det er præcis det samme, som regeringen spillede ud med 30. maj.

Dengang lød udspillet fra regeringen, at man i år afsætter yderligere 7,5 milliarder kroner, mens man næste år giver 10,4 milliarder kroner. I perioden fra 2025 til 2028 afsættes en milliard kroner årligt.

Og sådan blev det også efter forhandlingerne med de syv øvrige partier.

De store milliardbeløb, der afsættes i år og næste år, betyder ifølge Forsvarsministeriet, at Danmark kommer til at opfylde det fælles Nato-mål om at spendere to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar.

Bnp er en indikator for den økonomiske aktivitet og velstand i et land.

Alle partier i Folketinget er med i aftalen undtagen Enhedslisten og Alternativet.

Da der i forvejen var afsat 9,5 milliarder til Ukraine, betyder det, at det samlede støttebeløb gennem fonden er 32,6 milliarder kroner.

I marts blev alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet enige om at oprette Ukrainefonden.

De to partier var ikke inviteret til at være med i aftalen, da de ikke støtter ambitionen om, at Danmark skal bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar og sikkerhed i 2030.

Ukraine-fondens formål er at støtte Ukraine militært.

Det kan være med alt fra kampvogne og granater til træning og humanitær støtte. Aktuelt er beslutningen om at træne ukrainske kampflypiloter.

En af de næste store beslutninger kan blive, om Danmark skal donere F16-kampfly til Ukraine.

En sådan beslutning vil være koblet til, forklarede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) mandag, om Danmark kan indgå i en alliance af lande, som er enige om en sådan donation.

