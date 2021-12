Stort flertal stemmer Støjberg ud af Folketinget efter dom

Jeg tror ikke, at I skal regne med, at det allersidste er sagt fra min side, siger Støjberg om sin fremtid.

Inger Støjberg er uværdig til at sidde Folketinget.

Det har et stort flertal i Folketinget tirsdag eftermiddag stemt for og besluttet, efter at den tidligere udlændinge- og integrationsminister i sidste uge blev dømt i Rigsretten.

Men hun afviser at sige mere og svare på spørgsmål.

Den tidligere minister tager afstemningen tirsdag "til efterretning" - uden "at bøje nakken".

- Jeg vil hellere stemmes ud af mine kolleger her i Folketinget, fordi jeg har forsøgt at beskytte nogle piger, end jeg vil stemmes ud af den danske befolkning, fordi jeg har vendt det blinde øje til, siger Støjberg.

Inger Støjberg er det første medlem i over 30 år, som stemmes ud af Folketinget. Før hende er kun fire medlemmer stemt ud, siden ændringen af grundloven i 1953:

Færingen Thorstein Petersen efter dom om overtrædelse af banklovgivningen. Tidligere minister Arnold C. Normann efter dom om uagtsomt manddrab.

Fremskridtspartiets Mogens Glistrup efter højesteretsdom for skattesvig og Hugo Holm, senere Anette Egelund, fra samme parti efter en voldsdom.

Inger Støjberg, som i sidste uge blev idømt 60 dages ubetinget fængsel af Rigsretten, har siddet i Folketinget i tyve år siden 2001.

Afstemningen fulgte en lang debat anført af Dansk Folkeparti, som blandt andet borede i, hvordan partier kan smide Støjberg ud af Folketinget, mens de samtidig støttede intentionen i det, som hun er dømt skyldig i.

Nemlig at adskille asylpar, hvor den ene part var mindreårig. Instruksen var ulovlig, og Støjberg gjorde det med forsæt, lød dommen fra Rigsretten.

Det fejede Socialdemokratiets politiske ordfører, Jeppe Bruus, væk med ordene:

- Selv om man deler den politiske intention, og man kan være politisk enig, så ophører enigheden jo der, hvor man siger, at man kan bryde lovgivningen, eller se stort de på konventioner.

Venstres gruppeformand Karsten Lauritzen beskyldte DF for at aflede debatten. Beslutningen handler om en ulovlighed - ikke om barnebrude.

- Mit parti ønsker ikke at holde hånden over nogen, som bryder loven, siger han.

Når man har fået en dom på 60 dages ubetinget fængsel, så kan det ikke være anderledes, end at man er uværdig til Folketinget, tilføjer han.

En del af debatten handlede også om, hvorvidt hele den lange sag, der endte i Rigsrettens dom i sidste uge, kunne være undgået, hvis man i stedet havde uddelt en næse - altså udtalt kritik i Folketinget.

- Hvis man i 2016 havde uddelt en næse, eller ministeren var blevet gået, og vi ikke havde haft en rigsretssag, havde vi ikke haft spørgsmålet om værdighed i dag, siger Bruus.

Da Inger Støjberg var udlændingeminister for Venstre, var der dog ikke et flertal for at give hende en næse.

Men det er Venstre ikke sikker på.

- Med det vi ved i dag, og med den retstilstand som Rigsretten har sat, er jeg ikke sikker på, at den her sag kunne have været håndteret med en næse, Karsten Lauritzen.

