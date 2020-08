Stort flertal vil have krav om mundbind i den kollektive trafik

Når der er trængsel, og det ikke er muligt at holde afstand, skal der være krav om mundbind, mener flertal.

To ud af tre mener, at det skal være et krav, at passagerer i den kollektive trafik bruger mundbind, når tog, busser og metroer er fyldte.

Det viser en måling fra analyseinstituttet Voxmeter foretaget for Ritzau.

I dag er det i langt størstedelen af landet blot en anbefaling, at man bruger mundbind i den kollektive trafik, hvis det ikke er muligt at holde afstand.

To ud af tre mener dog, at det i stedet skal være et påbud.

Onsdag træder et krav om mundbind i seks østjyske kommuner, blandt andet Aarhus og Silkeborg, dog i kraft.

Målingen er lavet fra 7. august til 12. august. Det er i den periode, at det blev besluttet at gøre anbefalingen til et krav i en række kommuner.

1035 personer over 18 år har deltaget i undersøgelsen.

/ritzau/