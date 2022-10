Stort flirteri venter for Ellemann og Pape ved valgsejr til blå blok

Om en stemme på Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, Pernille Vermund og Nye Borgerlige eller Morten Messerschmidts Dansk Folkeparti er en stemme på Jakob Ellemann-Jensen (V) eller Søren Pape Poulsen (K) som statsminister, står i det uvisse.

Derfor kan glæden over et eventuelt blåt flertal efter folketingsvalget 1. november ende med en hurtig hovedpine for formændene i Venstre og De Konservative.