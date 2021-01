Stort hop i børns henvendelser om digitale krænkelser

Red Barnet havde 1319 henvendelser om krænkelser på nettet i 2020 mod 707 året før. De ønsker mere lovgivning.

Sidste år oplevede Red Barnet en 87 procent stigning i henvendelser fra børn og unge om digitale krænkelser.

Deres SletDet-rådgivning, der hjælper børn og unge, der har været udsat for krænkelser på nettet, modtog 1319 henvendelser i 2020. Året inden var der 707 henvendelser.

Det skriver Red Barnet i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for, at der er flere børn og unge, der henvender sig, for det betyder, at flere får hjælp, siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

- Men vi er samtidig dybt bekymret over, at der er så mange børn og unge, som oplever digitale krænkelser, som eksempelvis at få delt et intimt billede uden at have givet samtykke til det. For vi ved, at det kan have voldsomme konsekvenser for et barns liv eller ungdomsliv.

Næsten en tredjedel af henvendelserne drejede sig om sexkrænkelser, som eksempelvis at få delt et nøgenbillede ufrivilligt.

Red Barnet mener, at coronakrisen har gjort børn og unge mere digitalt udsatte, da nedlukningen har betydet, at deres undervisning og sociale liv i højere grad foregår over nettet.

Organisationen ønsker nu, at digitale krænkelser bliver taget "langt mere alvorligt".

- Vi har i allerhøjeste grad brug for en lovgivning, der tager digitale krænkelser mere alvorligt.

- Blandt andet ved at pålægge sociale medier at fjerne krænkende materiale senest 24 timer efter, de har fået besked om det. Ligesom vi har behov for, at ofre kan få langt bedre hjælp, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun fortæller, at Red Barnet oplever børn og unge, der stopper med at gå i skole eller isolerer sig, fordi de eksempelvis er bange for, at andre har set et intimt billede af dem, eller de bliver afpresset af krænkeren.

SletDet-rådgivningen blev oprettet i 2016, hvor psykologer, socialrådgivere og tidligere specialefterforskere hjælper børnene og de unge.

Det kan eksempelvis være med at tage kontakt til sociale medier, kontakte politiet, hvis der er behov for det eller give psykologisk førstehjælp.

Rådgivningen udvidede åbningstiderne i 2020. Det kan også være en faktor i stigningen af henvendelser, vurderer Red Barnet.

