Stort mindretal støder ikke på blomsten og bien i skolen

Flere skole har problemer med at få seksualundervisningen til at sidde fast hos eleverne, viser undersøgelse.

Noget tyder på, at der er huller i undervisningen om sex på landets folkeskoler. Det viser en undersøgelse, som Als Research har lavet for Undervisningsministeriet.

Det er til trods for, at det er lovpligtigt for skolerne at give seksualundervisning.

I undersøgelsen kan man læse, at 18 procent af eleverne svarer, at de ikke har fået seksualundervisning på skolen eller i deres klasse. Derudover er 21 procent i tvivl om, hvorvidt det tilbydes på deres skole.

Undersøgelsen er foretaget blandt 1441 elever på 27 skoler i 6.–8. klasse.

I undersøgelsen noteres det, at "dette indikerer, at et mindretal af landets grundskoler har problemer med at leve op til deres lovmæssige undervisningsforpligtigelse". En anden mulighed luftes også:

" ... at der på disse skoler bliver gennemført en form for seksualundervisning, der opleves som enten mangelfuld eller utydelig af elever".

/ritzau/