Stort set ingen dømmes for tvangsægteskaber

Trods mere end 100 henvendelser om tvangsægteskaber i perioden 2013-2017 har det kun i ét tilfælde ført til straf, viser nye tal fra Justitsministeriet. Det ærgrer justitsministeren og Socialdemokratiet. Manglende straf kan skyldes, at man frygter repressalier fra familien, siger ekspert

Tvangsægteskaber eller trusler om det er tilsyneladende et regelmæssigt forekommende fænomen.

Men nye tal fra Justitsministeriet viser, at selvom landets politikredse fra 2013 til 2017 modtog 108 henvendelser om mulige tvangsægteskaber, er der kun rejst sigtelser i fire af sagerne, og i kun én af sagerne er personer blevet straffet for at arrangere et tvangsægteskab. Her er der tale om en dom fra maj sidste år, hvor forældrene til en pige, der i perioden, hvor forholdet blev begået, var 13-15 år. Forældrene var syriske statsborgere og blev udvist af Danmark.

”Jeg skal være den første til at ærgre mig over, at det ikke er lykkedes at stille flere til ansvar for overtrædelse af straffelovens paragraf 260, stk. 2 (om tvangsægteskaber, red.),” skriver justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i et svar til Folketinget.

Også Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye, undrer sig over, at der kun er blevet afsagt dom om tvangsægteskab i én sag mellem 2013 og 2017.

”Det er først og fremmest trist, og det fortæller mig, at der er mange integrationsproblemer, der er uforløste, selvom vi diskuterer udlændingepolitik fra morgen til aften,” siger Mattias Tesfaye og fortæller, at han selv har modtaget henvendelser fra personer om tvangsægteskaber.

”Men jeg kan konstatere, at der de facto ikke er nogen, der bliver straffet for at arrangere den slags. Selvom det altså er kriminaliseret i lovgivningen, er der mere snak end handling,” siger han.

Det har ellers været en målsætning for skiftende regeringer at forhindre tvangsægteskaber.

I 2012 blæste den socialdemokratisk ledede regering til kamp mod tvangsægteskaber, og senest har den borgerlige regering varslet, at man ville ”sætte ind over for de negative kræfter i parallelsamfund”, som det lød i to nationale handlingsplaner fra 2016.

Tidligere opgørelser fra blandt andet rådgivnings- tjenesten Etnisk Ung og RED Safehouse har også vist, at der er en stigning i antallet af henvendelser om æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber. Dette er også et fænomen, man kender til på landets kvindekrisecentre, siger Niels Christian Barkholt, formand for Lokk, Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

”Du kan ikke finde et krisecenter, der ikke har det problem tæt inde på livet,” siger han og uddyber:

”Det er for eksempel unge kvinder af indiske eller pakistanske familier, hvor forældrene ønsker, at kvinden skal giftes med en fra hjemlandet. Kvinden ser en gradvis forandring og fornemmer, at familien ønsker, at man rejser til udlandet,” siger Niels Christian Barkholt.

Og selvom det altså er et stort problem i nogle minoritetsmiljøer, er Niels Christian Barkholt ikke overrasket over de manglende domme og sigtelser.

”Det er selvfølgelig et problem, hvis der ikke sker anmeldelse eller falder dom i en sag, hvor der er tale om dødstrusler, vold og chikane, men det er også sjældent tilfældet. Det er ultimativt for en kvinde at skulle sigte sine egne forældre eller familiemedlemmer, og det er en høj pris at betale, fordi hun med ét risikerer at miste alt. Og det er ikke strafbart at have en mening omkring, hvem ens datter skal giftes med,” siger Niels Christian Barkholt.

Hos Etnisk Konsulentteam i Københavns Kommune oplever konsulent Kristine Larsen også, at få børn og unge ønsker at anmelde trusler om tvangsægteskab.

”Børn og unge ønsker ikke at anmelde deres forældre, fordi de ikke ønsker, at deres forældre bliver straffet. Mange af dem tænker: ’Det gør man bare ikke mod sin familie’. Nogle frygter også for repressalier, hvis de anmelder deres familie. I det hele taget er vores oplevelse, at de unge, vi møder, som frygter tvangsægteskab, ikke er så optaget af at anmelde deres familie, men mere af, hvordan de kan undgå et tvangsægteskab og i stedet få ham eller hende, de ønsker at blive gift med,” siger Kristine Larsen.