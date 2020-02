Støttepartier advarer mod halvering af Rigspolitiet

Regeringens støttepartier deler ambitionen om mere nærpoliti, men frygter for Rigspolitiets arbejde.

Der er enighed om, at Rigspolitiet har vokset sig for stort. Men ligefrem en halvering, som statsminister Mette Frederiksen (S) foreslår, lyder ganske voldsomt.

Det er den udbredte opfattelse blandt den socialdemokratiske regerings støttepartier, efter at Mette Frederiksen i Berlingske løfter sløret for sine planer om at fjerne knap 900 årsværk fra Rigspolitiet. Det skal blandt andet ske for at styrke det nære politi.

Hos SF er retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt som udgangspunkt enig i, at det giver mening at skære hos Rigspolitiet.

- Vi er optaget af at styrke det nære politi. Jeg tror, vi har undervurderet, hvor meget det betyder for folk, at der er en lokal politistation, og at der er betjening i den. Vi har underkendt, at den oplevede tryghed også betyder noget.

- Når det er sagt, lyder det voldsomt, at man lægger op til en halvering. Jeg er spændt på, om der ligger en analyse bag, og om man kan gøre det uden helt at smadre nogle af de meget vigtige funktioner i politiet.

- Der er rigtig mange specialer i kriminalteknik, cybercrime, forebyggelse og it, siger hun.

Karina Lorentzen Dehnhardt finder det problematisk, hvis arbejdet med disse elementer bliver svækket.

Mette Frederiksens plan skal sikre, at der kommer flere medarbejdere ud i landets politikredse.

Desuden skal der oprettes 20 nye nærpolitistationer, ti på hver side af Storebælt.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, "deler fuldt ud ambitionen om mere nærpoliti".

- Men jeg er meget skeptisk over for, om det skal komme ved at halvere Rigspolitiet, siger hun.

Rosa Lund mener ikke, at man bare kan tage en person ud fra Rigspolitiet og lade personen agere nærpoliti på Lolland eller på Nørrebro i København.

- Reelt nærpoliti er politi, som er til stede. Som er de samme betjente, som er der hver dag, som er til at komme i kontakt med, men som også kan lave det relationelle politiarbejde, siger hun.

Også De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, er skeptisk over for regeringens plan om at halvere Rigspolitiet.

/ritzau/