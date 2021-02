Støttepartier bekymrede for regeringens klimaambitioner

Regeringens udskydelse af klimaplan for landbruget møder ikke opbakning hos støttepartierne. De vil se planen.

Regeringens støttepartier Enhedslisten og Radikale Venstre er begge uforstående over for, at regeringen har valgt at udskyde fremlæggelsen af en klimaplan for landbruget.

Zenia Stampe, landbrugsordfører for Radikale Venstre, er "trist" over, at klimaplanen ikke bliver lagt frem nu.

- Det, der bekymrer os allermest, er, om det her er et tegn på, at de slækker på ambitionerne, siger Zenia Stampe.

Hun er bange for, at opgavens størrelse skræmmer regeringen.

Enhedslisten savner åbenhed om regeringens planer og vil have dem ud af starthullerne.

- Jeg synes ærlig talt, at det er lidt sølle af regeringen. Hvis man vil påtage sig grønt lederskab, så fremlægger man selvfølgelig også sine planer, siger Mai Villadsen, klimaordfører for Enhedslisten.

En reduktion af CO2-udledningen i landbruget ses som en vigtig del af Danmarks målsætning om en samlet reduktion på 70 procent inden 2030.

Allerede sidste år lå en plan om reduktion af CO2-udledningen i landbrug klar i regeringens skrivebord, men en præsentation af udspillet er nu udskudt.

Det fortalte fødevareminister Rasmus Prehn (S) til Avisen Danmark søndag.

I stedet indkaldes der til dialog med en konference om fremtidens landbrug, der skal danne grundlag for kommende forhandlinger.

Men det mener Enhedslisten, at der allerede har været massere af.

- Jeg kan ikke genkende regeringens billede af, at der ikke har været dialog. Landbruget har været involveret massivt gennem klimapartnerskaberne.

- Jeg forstår ikke, hvad regeringen venter på. Havde det her været håndbold, havde der været markeret for passivt spil, siger Mai Villadsen.

I SF er man målløs over beslutningen. Det fortalte klimaordfører Signe Munk søndag.

- Landbruget står med kæmpe udfordringer med for mange drivhusgasser og for meget kvælstof, og der skal handling til nu, ikke dialogkaffe.

Det er helt tydeligt, at man bare trækker tiden, når regeringen i stedet for at fremlægge et klimaudspil og præsentere forslag indkalder til dialog. Det er rent nøl, siger Signe Munk.

/ritzau/