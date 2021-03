Støttepartier: Finsk model skal få børn hjem fra Syrien

Enhedslisten, De Radikale og SF mener, at regeringen skal se mod Finland i forhold til at få 19 børn hjem.

Støttepartier vil presse regeringen til at bruge finsk model til at hente børn med dansk tilknytning hjem fra syriske lejre.

Det skriver Politiken.

I den finske model er en specialudnævnt embedsmand bemyndiget til at træffe afgørelser om repatriering af både mødre og børn, skriver avisen.

Enhedslisten, De Radikale og SF presser S-regeringen for at hjemtage de i alt 19 børn med tilknytning til Danmark. I alt syv kvinder, som er mødre til børnene, sidder også i lejrene.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, siger til Politiken:

- Den finske model er vanvittig interessant, fordi man har sat sig ned og har lavet en plan og sagt, at de her ting skal være opfyldt.

- Det betyder, at man har en blødere linje, end vi har i Danmark, hvor det jo hedder, at børnene skal få varige fysiske eller psykiske men, og at mødrene skal samtykke, siger Rosa Lund.

Især udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er under pres i øjeblikket. Støttepartierne kritiserer ministerens håndtering af sagen, hvor en lang række vurderinger fra efterretningstjenesterne blandt andet er kommet frem i medierne, før Folketinget er blevet orienteret.

